Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor! Mert Hakan’dan Kerem Aktürkoğlu’na şok yanıt

KARTAL: TÜRKİYE'NİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI KİM, HERKESE GÖSTERDİK Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla yaptığı konuşmalara dikkat çeken Kartal, gerçek şampiyonun kim olduğunu herkese gösterdiklerini belirtti. Her zaman dik durduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Hep dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese bunu gösterdik. Oyuncularımızın alnından öpüyorum" diye konuştu.

KOÇ: 6 DERBİNİN 4'ÜNÜ KAZANDIK AMA SİSTEMİ YENEMEDİK Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Emeği geçen bütün takımı tebrik eden Koç, "Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. 1 beraberlik 1 de mağlubiyetimiz var ama sistemi yenemedik. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, merak etmesinler sistemi yerle bir etmeye az kaldı" dedi.

DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun şampiyonu son hafta oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. 99 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, son hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor. Küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen İstanbulspor, 16 puanla son sırada yer alırken, Konyaspor ise 41 puan ve averajla 15'inci sırada bulunuyor. Küme düşme ihtimali bulunan Konyaspor'a Galatasaray karşısında alacağı 1 puan, ligde tutunması için yeterli olacak.