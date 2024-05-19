Galatasaray Fenerbahçe DERBİ beIN Sports 1 CANLI ⚽🔥 GS-FB maçı veren yabancı kanallar! Çekya Fransa, Portekiz, Azerbaycan...

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün, saat 19.00'da İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede lider Galatasaray, kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor.