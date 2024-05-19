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Galatasaray Fenerbahçe DERBİ beIN Sports 1 CANLI ⚽🔥 GS-FB maçı veren yabancı kanallar! Çekya Fransa, Portekiz, Azerbaycan...

Süper Lig'in heyecan dolu 37. haftasında nefesleri kesen bir mücadeleye tanıklık etmeye hazır mısınız? Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray - Fenerbahçe canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. Galatasaray, 99 puanla lider durumda bulunurken, rakibi Fenerbahçe ise 93 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu kritik mücadelede Galatasaray, kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. İşte derbi maçını veren yabancı kanallar listesi...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 18:43 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:44
Galatasaray Fenerbahçe DERBİ beIN Sports 1 CANLI ⚽🔥 GS-FB maçı veren yabancı kanallar! Çekya Fransa, Portekiz, Azerbaycan...

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Galatasaray ile Fenerbahçe bugün, saat 19.00'da İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede lider Galatasaray, kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor.

GS-FB MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

TOD TV TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV tek maç satın alma özelliği bulunmamaktadır.

TRENDYOL SÜPER LİG PAKET FİYATLARI 2024

İki Sezon Süper Dolu Paketi: 249TL

Sezonluk Süper Lig: 249 TL

Sezonluk Taraftar Paketleri: 169 TL

Aylık Süper Lig Pakeri: 489 TL

Galatasay- Fenerbahçe derbisi tıkla canlı maç izle HD! 📺Derbi maçı bedava, şifresiz, bein sports 1 canlı izle!
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