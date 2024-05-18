Avrupa’nın dev kulüpleri peşinde: Arsenal, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara başlayacak

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Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyu yakından takip eden Arsenal'in sezonun sona ermesini beklediği ve haziran ayında bir yetkilisini İstanbul'a gönderip Fenerbahçe ile pazarlıklara başlayacağı belirlendi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek için 30 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı gelen haberler arasında.

8 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Ferdi Kadıoğlu'nun da şartların oluşması halinde Kuzey Londra ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan ve 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Ferdi'ye en güncel verilere göre 20 milyon Euro market değeri biçiliyor.