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Djiku ve Torreira'nın pozisyonu kırmızı mı? İşte o mücadele

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev derbide Alexander Djiku'nun Lucas Torreira'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart çıktı. Ancak Galatasaraylılar kırmızı kart bekledi. Peki, Alexander Djiku'nun Lucas Torreira'ya yaptığı hareket sarı kart mı kırmızı kart mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 19:17 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 19:36
Djiku ve Torreira’nın pozisyonu kırmızı mı? İşte o mücadele

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Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev derbide Alexander Djiku'nun Lucas Torreira'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart çıktı. Ancak Galatasaraylılar kırmızı kart bekledi. Peki, Alexander Djiku'nun Lucas Torreira'ya yaptığı hareket sarı kart mı kırmızı kart mı? İşte detaylar...

Ganalı oyuncunun hamlesi öncesi geniş açıdan yayınlanan görüntüde dirsek attığı da görüldü. Pozisyon sonrası saha içi karıştı.

Karşılaşma sarı kartlarla başladı. İlk 12'dakikada 4 oyuncuya sarı kart çıktı. Galatasaray'da Mertens ve Barış Alper, Fenerbahçe'de ise Djiku ve Osayi-Samuel sarı kart gören isimler oldu.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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