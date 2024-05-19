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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a şok sözler: Yüreğin yetiyorsa gel

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a; "Yüreğin yetiyorsa gel, cesaretin varsa, delikanlılığın varsa gel" dedi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 23:39 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 23:48

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylara değinen Özbek, Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi ve "Yüreğin yetiyorsa gel buradayım" dedi.

Küfür ve darp

Özbek derbi sonrasındaki açıklamalarında Koç'u hedef alarak; "Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Yok hakemleri tartaklayın, peşine düşün diyen bu zat maç bittikten sonra belli bir güruhla buraya geliyor. Maçta yok. Buraya gelip insanları tartaklama haddini nereden buluyorsun? Polisler nerede? Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne? Bu provokasyon ne? Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni. İnsanlara burada ağza alınmayacak küfürler etmiş. Darp etmiş. Eğer şu kadar cesaretin, delikanlılığın varsa gel, buradayım." ifadelerini kullandı.

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