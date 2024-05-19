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Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası ortalık karıştı: Yöneticiler birbirine girdi! İşte o anlar

Galatasaray ile Fenerbahçe karşısıdna oynanan maç sonrasında olaylar yaşandı. Soyunma odasına girip takımına destek veren Ali Koç, futbolcularla galibiyeti kutlamak için çimlere gitti. Bu sırada gergin anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 22:43 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:49
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası ortalık karıştı: Yöneticiler birbirine girdi! İşte o anlar

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerinde galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

Derbinin ardından Rams Park'ta gerdin dakikalar!

Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

Galatasaraylı yöneticilerle Fenerbahçe yönetimi arasında da mixed zone çıkışında gerginlik yaşandı.

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