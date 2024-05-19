Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Rams Park çimlerinde galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti.

Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

Galatasaraylı yöneticilerle Fenerbahçe yönetimi arasında da mixed zone çıkışında gerginlik yaşandı.