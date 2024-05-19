ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!

Başından beri şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini vurgulayan Kartal, "Tek hedefimiz vardı o da 3 puan almak. Maçı kazanmak, şampiyonluk yarışına ortak olmak ve şampiyonluğu son maça taşımak. Başından bugüne inancımı hiç kaybetmedim. Oyuncularım bana bakıyor, benden besleniyor. İçerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk. Bu akşam 11'e 11 iken üstünlük net bizdeydi. Net pozisyonları değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra da mahkum oynamadık, oyunu elimizde tuttuk." diye konuştu.

Devre arası oyuncularıyla yaptığı motivasyon konuşmasından bahseden Kartal, şöyle devam etti: "Devre arası oyuncularıma 11 kişiymiş gibi mücadele edeceğimizi söyledim. Bu gücümüzün olduğunu ve oyundan atılan arkadaşları için de oynamaları gerektiğini belirttim. Biz Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı kim bu akşam bunu göstermek için geldik dedim. 10 kişi de olsak kazanacağımıza eminim dedim, size güveniyorum dedim. Buraya kadar gelen taraftarlarımız için tarihi bir galibiyet elde edebileceğimizi anlattım." İkinci yarıya oyunun kontrolünü ellerinde tutarak başladıklarını dile getiren Kartal, "Kontralarla da olsa pozisyona giren taraftık. Attığımız gol çalışılmış, organize bir goldür. Galatasaray'ın kaleyi bulan 1 tane şutu yok. 10 kişi de olsak baştan sona iyi mücadele eden, inanan bir Fenerbahçe takımı vardı. Sezon başında bugüne kadar bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen içerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk, sessiz kaldık. Maalesef sezon başından bugüne kadar olanlar, hiçbir şey olmamış gibi insanların sessiz kalması durumu vardı. 1 maç beraber kalıyoruz hoca berabere kaldı deniliyor. Kimse bu maçlar neden böyle oldu, hiç hakem hatası var mı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da maçlar öncesinde lig karşılaşmalarının ertelenmemesi nedeniyle elendiklerinden yakınan Kartal, şunları aktardı: "Olympiakos'un maçları ertelendi. Bize neden bunlar olmadı ? Neden zor şartlarda mücadele ettik. Bize yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok güzel reaksiyon gösterdi. Herkese çok güzel bir cevap verdik. Bir teknik direktörle anlaşılmış haberleri çıktı ve oyuncularımın motivasyonu düştü. Bu takım benden besleniyor. Ben düşsem takımım da düşecekti ama ben düşmedim. Ben İsmail Kartal'ım, Fenerbahçe'nin evladıyım. Bu ülkenin en iyi futbolunu oynayan takımı kim herkese bunu gösterdik. İstanbulspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. O stadın belki de en kalabalık maçı olmalı. Biz şampiyonluk maçına çıkacağız. Gerçek şampiyonun kim olduğunu bu akşam gösterdik."

İsmail Kartal, takımın motivasyonunu nasıl sağladığına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Cuma günü antrenmanı iptal ettim o açıklamalardan sonra. Çeşitli organizasyonlar yaptım, yemek yedik bir araya geldik. Yat gezintisi düzenledik. Oyuncular beraber olsunlar, moral motivasyon anlamında istedim. Bende ekibimle Samandıra'ya 1 yıldır kapandığım gibi Galatasaray'ın 13 maçını analiz ettim, işimiz bu. Onları tespit ettik. Sadece 3 antrenman yaptık. Bu 3 antrenmanla Galatasaray'ın ne yapacağını oyuncularıma anlattım. Oyuncularımı motive ettim. Dün akşam başkanımız da geldi." Oyuncularına maçı 11'e 11 bitirmeleri konusunda uyarıda bulunduğunu da ifade eden Kartal, "Maalesef biz bugün atılan taraf olduk ama 2. sarı karttan nasıl atıldığımızı herkes gördü. Bu ilk defa olmuyor, herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Oyuncularım çok akıllı oyuncular. Bizim aramızdaki diyalog çok yüksek. Bu kadar yalan haber yapanlara yazıklar olsun. Hak etmediğimiz bir saldırı. Aramız kötü olsa oyuncularım hocasının planlarına sadık kalır mı? Hepsi bugün ölümüne mücadele ettiler." şeklinde görüş belirtti.