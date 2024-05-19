ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı.
RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbiye iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 20 dakikada oyunun kontrolünü eline almakta zorlandı. Maçın 21. dakikasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 1 kişi fazla mücadele eden Galatasaray, oyuna ağırlığını koydu. Topu kontrolünde tutmasına rağmen pozisyon üretemeyen sarı-kırmızılılar, rakibine gol izni vermeyince devre arasına 0-0 girildi.
İkinci yarıda da etkili olamayan Galatasaray, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle geri düştü. Kalan bölümde aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı.
DERBİ GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ
Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik maç içinde de devam etti.
Müsabakanın 12. dakikasında kullanılan taç atışı sırasında Fenerbahçeli Alexander Djiku'nun müdahalesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira yerde kaldı.
Pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Djiku'ya sarı kart gördü. Sonrasında yaşanan tartışmada iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Bu gerginliğin ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'den ise Bright Osayi-Samuel sarı kartla cezalandırıldı.
Maç boyunca sık sık sahaya yabancı madde atılmasından dolayı duran toplar gecikmeli olarak kullanıldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu sırada hem tribün önünde hem de saha içinde geniş güvenlik önlemi alan polis güçleri, bir sorun yaşanmasına izin vermedi.
ZİYECH KONYASPOR MAÇINDA YOK
Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.
Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.
Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
BARIŞ ALPER SOL AÇIK BAŞLADI SAĞ BEK BİTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol açıkta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz'ı maçın devamında sol bek ve sağ beke çekti.
Bu sezon Okan Buruk'un jokerlerinden olan ve birçok mevkide iyi performans sergileyen Barış Alper, derbinin 73. dakikasında Derrick Köhn'ün oyundan alınmasıyla sol beke geçti.
Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada ise sağ beke geçerken orta sahaya giren Berkan Kutlu sol bekte, maça sağ bek başlayan Kaan Ayhan ise stoperde göreve devam etti.
SÜPER LİG'DE 24 MAÇ SONRA YENİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24 maçın ardından mağlup oldu.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ın serisi Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.
LİGDE 17 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI
Süper Lig'de son 17 maçını kazanan Galatasaray'ın tarihi serisi de bitti.
Ligde son puan kaybını 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında (1-1) yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 17 maçı kazanarak lig rekorunu kırdı.
Şampiyonluk hedefiyle çıktığı derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın galibiyet serisi noktalandı.
BU SEZON SAHASINDA İLK KEZ PUAN KAYDETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda ilk kez puan kaybı yaşadı.
RAMS Park'ta oynadığı ilk 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sahasındaki son maçta bu serisini sürdüremedi.
Derbi mağlubiyetiyle sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. İç sahada son yenilgisini geçen sezonun ilk haftasında Giresunspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 müsabakada son 21'i üst üste olmak üzere 33 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, bu süreçte ilk kez taraftarı önündeki bir maçı gol atamadan tamamladı.
"GERÇEK ŞAMPİYON BİZİZ"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu akşam gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdiklerini söyledi.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, 3 puan almak için buraya geldiklerini belirtti.
Başından beri şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini vurgulayan Kartal, "Tek hedefimiz vardı o da 3 puan almak. Maçı kazanmak, şampiyonluk yarışına ortak olmak ve şampiyonluğu son maça taşımak. Başından bugüne inancımı hiç kaybetmedim. Oyuncularım bana bakıyor, benden besleniyor. İçerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk. Bu akşam 11'e 11 iken üstünlük net bizdeydi. Net pozisyonları değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra da mahkum oynamadık, oyunu elimizde tuttuk." diye konuştu.
Devre arası oyuncularıyla yaptığı motivasyon konuşmasından bahseden Kartal, şöyle devam etti:
"Devre arası oyuncularıma 11 kişiymiş gibi mücadele edeceğimizi söyledim. Bu gücümüzün olduğunu ve oyundan atılan arkadaşları için de oynamaları gerektiğini belirttim. Biz Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı kim bu akşam bunu göstermek için geldik dedim. 10 kişi de olsak kazanacağımıza eminim dedim, size güveniyorum dedim. Buraya kadar gelen taraftarlarımız için tarihi bir galibiyet elde edebileceğimizi anlattım."
İkinci yarıya oyunun kontrolünü ellerinde tutarak başladıklarını dile getiren Kartal, "Kontralarla da olsa pozisyona giren taraftık. Attığımız gol çalışılmış, organize bir goldür. Galatasaray'ın kaleyi bulan 1 tane şutu yok. 10 kişi de olsak baştan sona iyi mücadele eden, inanan bir Fenerbahçe takımı vardı. Sezon başında bugüne kadar bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen içerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk, sessiz kaldık. Maalesef sezon başından bugüne kadar olanlar, hiçbir şey olmamış gibi insanların sessiz kalması durumu vardı. 1 maç beraber kalıyoruz hoca berabere kaldı deniliyor. Kimse bu maçlar neden böyle oldu, hiç hakem hatası var mı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'da maçlar öncesinde lig karşılaşmalarının ertelenmemesi nedeniyle elendiklerinden yakınan Kartal, şunları aktardı:
"Olympiakos'un maçları ertelendi. Bize neden bunlar olmadı ? Neden zor şartlarda mücadele ettik. Bize yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok güzel reaksiyon gösterdi. Herkese çok güzel bir cevap verdik. Bir teknik direktörle anlaşılmış haberleri çıktı ve oyuncularımın motivasyonu düştü. Bu takım benden besleniyor. Ben düşsem takımım da düşecekti ama ben düşmedim. Ben İsmail Kartal'ım, Fenerbahçe'nin evladıyım. Bu ülkenin en iyi futbolunu oynayan takımı kim herkese bunu gösterdik. İstanbulspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. O stadın belki de en kalabalık maçı olmalı. Biz şampiyonluk maçına çıkacağız. Gerçek şampiyonun kim olduğunu bu akşam gösterdik."
İsmail Kartal, takımın motivasyonunu nasıl sağladığına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Cuma günü antrenmanı iptal ettim o açıklamalardan sonra. Çeşitli organizasyonlar yaptım, yemek yedik bir araya geldik. Yat gezintisi düzenledik. Oyuncular beraber olsunlar, moral motivasyon anlamında istedim. Bende ekibimle Samandıra'ya 1 yıldır kapandığım gibi Galatasaray'ın 13 maçını analiz ettim, işimiz bu. Onları tespit ettik. Sadece 3 antrenman yaptık. Bu 3 antrenmanla Galatasaray'ın ne yapacağını oyuncularıma anlattım. Oyuncularımı motive ettim. Dün akşam başkanımız da geldi."
Oyuncularına maçı 11'e 11 bitirmeleri konusunda uyarıda bulunduğunu da ifade eden Kartal, "Maalesef biz bugün atılan taraf olduk ama 2. sarı karttan nasıl atıldığımızı herkes gördü. Bu ilk defa olmuyor, herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Oyuncularım çok akıllı oyuncular. Bizim aramızdaki diyalog çok yüksek. Bu kadar yalan haber yapanlara yazıklar olsun. Hak etmediğimiz bir saldırı. Aramız kötü olsa oyuncularım hocasının planlarına sadık kalır mı? Hepsi bugün ölümüne mücadele ettiler." şeklinde görüş belirtti.
Maçın sezonun özeti olduğunu aktaran Kartal, şunları kaydetti:
"Bu maç sezonun özeti. Kaybettiğimiz maçlarda neler olmuş bir oraya bakın. Samsun maçı nasıl bitti 1-1, Sivas maçı nasıl 2-2 bitti bir bakın. Rakibin sezon başından beri ittirilmesini ben anlatmayayım. Normal gitse bugün şampiyonduk, daha ne söyleyeyim. En az kart gören Galatasaray, en çok kart görenlerden biri biziz. Bu kadar çifte standart olur mu. Jesus doğru söylemiş. (Bu ligin sportif gerçekliği yok) Canı yandı geçen sene ben de izledim haklıydı. Bu sene daha fazla oldu. Biz buna rağmen ümidimizi kaybetmedik. Dzeko ve Tadic benim arkadaşım gibi. Bazılarıyla arkadaş, bazılarına abi, bazılarının babası gibiyim. Osayi sakattı, oynama durumu yoktu. 3 gün önce iyi değilim dedi. Antrenmanda denedik yere yığıldı, bıraktı kendini. Doktorumuz 'iyi değil oynayamaz' dedi. Ertesi gün antrenmana geldi. Konuştuk bu maçı anlattım. Bu maçı kazanmanın ne olduğunu, Fenerbahçe'yi, camiayı ona anlattım. Benim onda hakkım var, bu hakkımı sende kullanmak istiyorum dedi. Öleceksin bu maç oynayacaksın dedim, o da kabul etti."
İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN KIZDIRAN HAREKET!
Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Maça yedek kulübesinde başlayan İrfan Can Eğribayat'ın Galatasaray taraftarına dönerek yaptığı hareket ise gündem oldu.
Tribünlere dönerek 'ağlama' işareti yapan Eğribayat'a taraftarlar tepki gösterdi.