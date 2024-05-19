Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye sert çıktı: "Beni mi buldun başkanım?"

Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasının ardından yaşadığı büyük coşkunun ardından sahada gerginlik çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferi sonrası Rams Park'a geldi. Başkan Ali Koç, takımla birlikte sahaya girerek galibiyet kutlamasına katıldı. Çıkan olaylar sonrası Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'yi sert biçimde uyardı. Selahattin Baki, Ali Koç'a "Beni mi buldun başkanım" ifadelerini kullandı. İşte yaşanan gerginlik anından geriye kalan o görüntüler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0'lık derbi zaferi sonrası Rams Park'a geldi.