Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye sert çıktı: "Beni mi buldun başkanım?"

''ÇIKMAZSAN DAYAK YİYECEKSİN''

O sırada sahaya bazı Galatasaraylı idareciler de girdi. Başkan Ali Koç'un Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'la yaşadığı gerginlik de kameraya yansıdı.

İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dedi.