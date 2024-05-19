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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'ye sert çıktı: "Beni mi buldun başkanım?"

Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ederek dev derbinin galibi oldu. Galatasaray'ın sahasında zafer kazanan sarı lacivertli kulüp derbi sevincini de sahada yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da galibiyet coşkusunun ardından Rams Park'a gelerek takımla beraber kutlama yaptı. Koç'un Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'yi sert biçimde uyarması ise dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 23:37 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 00:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki’ye sert çıktı: Beni mi buldun başkanım?

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Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasının ardından yaşadığı büyük coşkunun ardından sahada gerginlik çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferi sonrası Rams Park'a geldi. Başkan Ali Koç, takımla birlikte sahaya girerek galibiyet kutlamasına katıldı. Çıkan olaylar sonrası Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'yi sert biçimde uyardı. Selahattin Baki, Ali Koç'a "Beni mi buldun başkanım" ifadelerini kullandı. İşte yaşanan gerginlik anından geriye kalan o görüntüler...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0'lık derbi zaferi sonrası Rams Park'a geldi.

SELAHATTİN BAKİ'Yİ UYARDI

Başkan Ali Koç, RAMS Park'ta maçın ardından çıkan olaylar sonrası Fenerbahçe Yönetcisi Selahattin Baki'yi çok sert bir şekilde uyardı.

"BENİ Mİ BULDUN BAŞKANIM''

Selahattin Baki, Ali Koç'a "Beni mi buldun başkanım." ifadelerini kullandı.

''ÇIKMAZSAN DAYAK YİYECEKSİN''

O sırada sahaya bazı Galatasaraylı idareciler de girdi. Başkan Ali Koç'un Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'la yaşadığı gerginlik de kameraya yansıdı.

İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dedi.

GERGİNLİK SONA ERDİ

Sahada yaşanan kısa süreli tartışmaların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular soyunma odalarına doğru gitti. Sahanın yavaş yavaş boşaltılmasıyla beraber gerginlik sona erdi.

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