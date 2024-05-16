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Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizi Milletler Ligi'nde temsil eden A Milli Voleybol Takımımız, üçüncü maçına çıkıyor. Japonya sonrası Hollanda ile karşılaşan Filenin Sultanları, bu kez İtalya karşısında mücadele vererek parkeden galibiyetle ayrılmak amacında. Zorlu müsebakaya dair detaylar araştırılıyor ve yayın bilgileri öğrenilmek isteniyor. Peki, Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 20:39 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 20:39
Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oluyor. Filenin Sultanları da şampiyonluk hedefiyle geldiği turnuvada ilk olarak Japonya'ya yenilmişti. İkinci karşılaşmada ise Hollanda ile karşılaştı. Millilerimizin bir sonraki rakibi ise İtalya olacak. Kritik önemi bulunan müsabakanın yayın bilgileri de merakla araştırılarak öğrenilmek isteniyor.

Türkiye ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildiTürkiye ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi

Peki, Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

TÜRKİYE İTALYA MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3'üncü haftasında oynayacağı İtalya maçı 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları için hedef şampiyonlukFilenin Sultanları için hedef şampiyonluk

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI GENİŞ KADROSU TAM LİSTE

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

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