Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 2 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 2 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.
Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.
Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.
İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.
Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.
FERDİ'YE VEDA!
Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.
OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR
Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.
Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
LEVENT MERCAN TAMAM!
Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor.
Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.
EMRE GÖKAY'DA ANLAŞMA TAMAM
Hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.
Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.