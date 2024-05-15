PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Levent Mercan'ın ardından Süper Lig'in genç yıldızı da tamam

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan sarı lacivertlilerde, mevcut yönetim transfer çalışmalarına ara vermiyor. Fatih Karagümrük'ün yıldızı Levent Mercan ile anlaşan Kanarya, Süper Lig'in genç yıldızının da transferini bitirdi. İşte ödenecek rakam...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 17:57 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 17:57
Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 2 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

FERDİ'YE VEDA!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

LEVENT MERCAN TAMAM!

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

EMRE GÖKAY'DA ANLAŞMA TAMAM

Hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.

Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.

Fenerbahçe’den bir bomba transfer daha! Levent Mercan’ın ardından Süper Lig’in genç yıldızı da tamam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Trendyol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
SON DAKİKA