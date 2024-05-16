Türkiye'nin rekabet gücü en yüksek karşılaşması bu pazar iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek. Galatasray evinde son 2 haftaya 6 puan önünde lider girdiği Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Aslan'a beraberlik yetiyor ancak tek hedef galibiyetle birlikte şampiyonluk kutlayabilmek .Kanarya ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak umudunu son haftaya taşıyabilmek. Dev derbiiyi izlemek isteyenler de internette araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe GS FB maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kaldı

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İki ezeli rakibi Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında karşı karşıya getirecek Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Derbi Bein Sports 1, TOD TV ve Beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 134'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 52-37 üstünlüğü bulunuyor (44B).

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (52) ve gol yediği (162) rakibi Fenerbahçe. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle oynadığı son 13 lig maçının sadece ikisini kaybetti (4G 7B) ve bu süreçte sekiz gole kapama yaptı.

Galatasaray ile oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe'nin, lig tarihinde üst üste dört karşılaşmada filelerini havalandıramadığı tek rakibi Samsunspor (Aralık 1985-Nisan 1987).

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini geçen sezon 3-0'lık skorla alan Galatasaray (5B 2M), ezeli rakibini Eylül 2001-Mart 2003 arasından bu yana üst üste iki iç saha karşılaşmasında gol yemeden mağlup edemiyor.

Bu sezon Galatasaray'ı konuk ettiği Süper Lig maçından golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin, ezeli rakibinden gol yemediği son sezon iki derbide de 0-0 berabere kaldığı 2017/18'di.

Süper Lig'de bu sezon en fazla toplam ve isabetli şut çeken iki takım Galatasaray (709 & 246) ve Fenerbahçe (631 & 253). İki ekip de bu süreçte en düşük sayılarda kaldıkları maçı sezonun ilk yarısında 0-0 sona eren derbide birbirine karşı oynadı (Fenerbahçe; 1/6 & Galatasaray; 1/8).

Görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçında 14 golde pay sahibi olan Dries Mertens (5 gol & 9 asist), son dört karşılaşmada da en az ikişer gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 5 asist). Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bu şekilde beş maçlık seri yakalayabilen bir isim bulunmuyor.

Süper Lig'de çıktığı son 18 maçta 12 gol atan Michy Batshuayi'nin, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Galatasaray (5 maç).

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Fenerbahçe'yi Süper Lig'de konuk ettiği üst üste iki maçta mağlup eden ikinci Türk teknik direktör olmak istiyor (Gündüz Kılıç; 1960/61 & 1961/62).

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray ile karşılaştığı son üç Süper Lig maçında rakibine gol izni vermedi (2G 1B). Sarı-lacivertli ekibin tarihinde sarı-kırmızılılara karşı üst üste dört gole kapama yapmayı başaran tek teknik direktör Ignace Molnar (Haziran 1959-Mart 1968).

Geçen sezon Rams Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray 3-0 galip ayrılmıştı

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Köhn, Sanchez, Nelsson, Kerem, Torreira, Barış, Mertens, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, zymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi