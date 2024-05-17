Şampiyonluğun belirlenebileceği Trendyol Süper Lig'de sezonu üçüncü tamamlayacak takım da belli olabilir. Trabzonspor yarın akşam İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon kupada yendiği rakibini artık ligde de yenmek isteyen Fırtına işi son haftaya bırakmamak amacında. Ev sahibi ise güçlü rakibini mağlup ederek son haftayı da 3 puanla kapatıp UEFA Avrupa Ligi bileti almayı hedefliyor. Derbi tadında bir rekabete sahne olacak karşılaşmayı izlemek isteyenler de internette araştırmalarda bulunuyor. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Trabzonspor'da Vişça eski takımına karşı oynayacak

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yarın akşam Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek zorlu randevu saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Trabzonspor ile oynadığı ilk sekiz maçın altısını kaybeden İstanbul Başakşehir (2B), daha sonraki 23 karşılaşmanın toplamında daha az mağlubiyet aldı (10G 8B 5M).

İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu ilk beş Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, daha sonra yaptığı 10 ziyaretindeki tek galibiyetini (3B 6M) kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Abdullah Avcı yönetiminde aldı (Şubat 2021; 1-0).

Puan durumunda ilk üç sırada yer alan takımlarla oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzun kaybeden İstanbul Başakşehir (1B), tek puanını bu sezonun ilk yarısında Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada aldı (1-1).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 1B), tek mağlubiyetini bu sezon Beşiktaş deplasmanında 2-0'lık skorla aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçta puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini şu an Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı yönetiminde yakaladı (Mayıs-Eylül 2016; 7G).

Son 16 Süper Lig maçı beraberliğe sahne olmayan Trabzonspor (8G 8M), lig tarihinde yaşadığı en uzun serileri egale edebilir (Nisan-Ekim 2023 & Ocak-Mayıs 2000).

Bu sezon Süper Lig'de kontratak golü bulamayan iki takımdan biri İstanbul Başakşehir (Pendikspor ile birlikte). Trabzonspor ise şu ana kadar kalesinde bu şekilde en fazla gol gören ekip konumunda (7).

İstanbul Başakşehir'in ligde attığı son dört golün üçünü kaydeden Davidson, Süper Lig kariyerinde oyuna sonradan girip rakip fileleri havalandırdığı tek maçı Trabzonspor'a karşı oynadı (Mart 2021; 2 gol).

Paul Onuachu bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golün altısını kafayla kaydetti. Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Oscar Cardozo (2014/15; 7).

2011/12 sezonundan bu yana Süper Lig'de bir teknik adam yönetiminde en fazla gol atan oyuncu, rakip filelere gönderdiği 96 golün 62'sini Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlar adına kaydeden Edin Visca (İstanbul Başakşehir x55 & Trabzonspor x7).

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed - Duarte, Ba, Opoku, Dubois - Onur, Ömer Ali, Kemen, Deniz, Davidson - Piatek

Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Mendy, Denswil, Eren - Berat, Umut - Visca, Bardhi, Fountas - Onuachu