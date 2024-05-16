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Dev zarar! Galatasaray'ın planları altüst oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Ancak sarı kırmızılıların evdeki hesabı çarşıya uymayacak. Aslan transfer dönemi öncesi beklemediği bir zarara uğradı ve bu durum tüm planları etkileyebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 15:42 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 15:42
Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Sarı kırmızılılarda hedef, pazar günü sahadan galip ayrılıp taraftarlarına çifte bayram yaşatmak. Aslan'a derbide 1 puan yetecek olsa da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu kazanarak ilan etmek.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Sezon sonunda başkanlık seçimine hazırlanan Galatasaray'da mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Sarı kırmızılılar önceliği iç transfere verirken, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile sözleşme yenilemişti.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Cimbom, yurt dışından birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz ile de sözleşme imzalarken milli futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

ZIYECH TAKIMDA KALDI

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakim Ziyech, gelecek sezon da parçalı formayı giyecek. Sarı kırmızılılar Chelsea'ye gönderdiği yazıda, Faslı futbolcunun opsiyonun kullanıldığını belirtti.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

MERTENS İMZAYA YAKIN!

Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden olan ve kariyer sezonlarından birini geçiren Dries Mertens de takımda kalmaya yakın. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızın, bir yıl daha sarı kırmızılılarda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

KEREM BİLMECESİ!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ise merak konusu. Taraftarların kimi zaman tepki gösterdiği milli futbolcu sarı kırmızılılarla sözleşme yenilemedi. Kerem'in yeni sezonda kariyerine yurt dışında devam edeceği konuşuluyor.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

DEV ZARAR!

Galatasaray, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak. Aslan; Serge Aurier, Ndombele, Sergio Oliveira, Zaha, Tete ve Carlos Vinicius ile devam etmeyecek.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Cimbom, kiralık olarak gönderilen isimlerden ise ciddi bir zarara uğrayacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yaz transfer döneminde iki önemli oyuncusunun takımdan bonservis bedeli getirmeden ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Premier Lig'e geri dönen Leicester City, Yunus Akgün'ün; Premier Lig'de dördüncülük koltuğunda oturan Aston Villa ise Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayı planlamıyor.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Ayağında mikro kırık tespit edilen futbolcunun EURO 2024'ü kaçıracağı da resmen açıklanırken Galatasaray'ın korktuğu da başına geldi.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Yunus Akgün'den 8, Nicolo Zaniolo'dan ise 25 milyon Euro olmak üzere 33 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü tutmadı. Sarı-kırmızılılar bu kiralık transferlerden toplamda 5 milyon 500 bin Euro'luk gelir elde edebildi.

Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

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