Dev zarar! Galatasaray’ın planları altüst oldu

Galatasaray, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak. Aslan; Serge Aurier, Ndombele, Sergio Oliveira, Zaha, Tete ve Carlos Vinicius ile devam etmeyecek.

Cimbom, kiralık olarak gönderilen isimlerden ise ciddi bir zarara uğrayacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yaz transfer döneminde iki önemli oyuncusunun takımdan bonservis bedeli getirmeden ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Yunus Akgün'den 8, Nicolo Zaniolo'dan ise 25 milyon Euro olmak üzere 33 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü tutmadı. Sarı-kırmızılılar bu kiralık transferlerden toplamda 5 milyon 500 bin Euro'luk gelir elde edebildi.