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Süper Lig'in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

Süper Lig'in 36 haftası geride kalırken takımların kart raporları da açıklandı. Görülen sarı kart ve kırmızı kartların toplandığı listede Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti. İşte Süper Lig'in en fazla kart gören takımı ve en centilmen ekipleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:01 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:33
Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaklaşırken, Süper Lig'de şu ana kadar takımların gördüğü toplam kart sayıları da belli oldu.

İşte o liste;

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

HATAYSPOR

101 Sarı
1 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

KARAGÜMRÜK

88 Sarı
6 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

İSTANBULSPOR

85 Sarı
5 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

RİZESPOR

85 Sarı
3 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

BEŞİKTAŞ

83 Sarı
4 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

ALANYASPOR

83 Sarı
4 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

FENERBAHÇE

82 Sarı
4 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

ADANA DEMİRSPOR

74 Sarı
8 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

GAZİANTEP FK

76 Sarı
4 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

SAMSUNSPOR

76 Sarı
2 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

KAYSERİSPOR

75 Sarı
3 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

ANTALYASPOR

74 Sarı
4 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

PENDİKSPOR

72 Sarı
6 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

BAŞAKŞEHİR

72 Sarı
5 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

SİVASSPOR

73 Sarı
3 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

KONYASPOR

70 Sarı
2 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

KASIMPAŞA

65 Sarı
2 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

ANKARAGÜCÜ

60 Sarı
3 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

TRABZONSPOR

59 Sarı
1 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

GALATASARAY

59 Sarı
1 Kırmızı

Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

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