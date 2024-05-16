Süper Lig’in kart raporu açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev fark

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaklaşırken, Süper Lig'de şu ana kadar takımların gördüğü toplam kart sayıları da belli oldu.
İşte o liste;
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaklaşırken, Süper Lig'de şu ana kadar takımların gördüğü toplam kart sayıları da belli oldu.
İşte o liste;
HATAYSPOR
101 Sarı
1 Kırmızı
KARAGÜMRÜK
88 Sarı
6 Kırmızı
İSTANBULSPOR
85 Sarı
5 Kırmızı
RİZESPOR
85 Sarı
3 Kırmızı
BEŞİKTAŞ
83 Sarı
4 Kırmızı
ALANYASPOR
83 Sarı
4 Kırmızı
FENERBAHÇE
82 Sarı
4 Kırmızı
ADANA DEMİRSPOR
74 Sarı
8 Kırmızı
GAZİANTEP FK
76 Sarı
4 Kırmızı
SAMSUNSPOR
76 Sarı
2 Kırmızı
KAYSERİSPOR
75 Sarı
3 Kırmızı
ANTALYASPOR
74 Sarı
4 Kırmızı
PENDİKSPOR
72 Sarı
6 Kırmızı
BAŞAKŞEHİR
72 Sarı
5 Kırmızı
SİVASSPOR
73 Sarı
3 Kırmızı
KONYASPOR
70 Sarı
2 Kırmızı
KASIMPAŞA
65 Sarı
2 Kırmızı
ANKARAGÜCÜ
60 Sarı
3 Kırmızı
TRABZONSPOR
59 Sarı
1 Kırmızı
GALATASARAY
59 Sarı
1 Kırmızı