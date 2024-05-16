Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi!

Dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. 22 karşılaşmalık dev serisi sona eren kırmızı beyazlılar, Hollanda'yı devirdi.

İlk sette millilerimiz çok rahat bir oyun ortaya koydu. 25-14 sona eren bölümün ardından 1-0 öne geçen ekibimiz, ikinci sette ise rakibine 25-23 mağlup oldu. Eşitlik sonrasında tekrar gaza basan Filenin Sultanları, bu kez 25-23 kazanan taraf oldu ve yeniden üstünlüğü el aldı. Son çeyrekte ise 25-18 galip gelerek mücadeleyi 3-1 önde tamamladı.

Millilerimiz ilk galibiyetini aldı

Filenin Sultanları 18 Mayıs'ta İtalya ile karşılaşacak.