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Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi

Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde mücadele eden A Millİ Voleybol Takımımız, Hollanda ile karşılaştığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonuçla ilk galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 21:52 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 22:37
Filenin Sultanları Hollanda’yı devirdi

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Dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. 22 karşılaşmalık dev serisi sona eren kırmızı beyazlılar, Hollanda'yı devirdi.

Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi!

İlk sette millilerimiz çok rahat bir oyun ortaya koydu. 25-14 sona eren bölümün ardından 1-0 öne geçen ekibimiz, ikinci sette ise rakibine 25-23 mağlup oldu. Eşitlik sonrasında tekrar gaza basan Filenin Sultanları, bu kez 25-23 kazanan taraf oldu ve yeniden üstünlüğü el aldı. Son çeyrekte ise 25-18 galip gelerek mücadeleyi 3-1 önde tamamladı.

Millilerimiz ilk galibiyetini aldıMillilerimiz ilk galibiyetini aldı

Filenin Sultanları 18 Mayıs'ta İtalya ile karşılaşacak.

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