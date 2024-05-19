Nefesler tutuldu! Aslantepe’de tarihi gün: TAKVİM’in usta yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı

BAŞKANLIĞI BİLE ETKİLER

Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka bir çaresi yok. Galatasaray da şampiyonluk ilan etmek istiyor. Psikolojik olarak G.Saray önde. Kendi evlerinde muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. F.Bahçe'nin rakibine kendi evinde şampiyonluk izni vermemesi, sadece puan durumunu değil, başkanlık seçimini bile etkileyebilir. İsmail Kartal'ın 11'ini tahmin edemiyorum. Onun yerinde olsam Dzeko ve Batshuayi ile başlarım. Ayrıca Livakovic ve pozisyonların sonuçlandırılması önemli. G.Saray'da ise Barış, Mertens ve Icardi belirleyici olacak. - İLKER YAĞCIOĞLU





BENCE FAVORİ GALATASARAY

Galatasaray'ı derbide favori görüyorum. Barış ve Ziyech formda. Türkiye'nin en iyi ofansif takımı Galatasaray'da kalede de Muslera var. Mayıs ayı gelince camia, taraftar, oyuncular coşuyor. Kaan ve Köhn yani beklerin eksileri var. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir şeyi yok. 11 belirsizliği ve Fred'in performansı önemli. Dzeko, Szymanski, Cengiz düşüşte, İrfan Can yok. Ayrıca Okan Buruk, büyük maçlarda fark yaratıyor. Riski ve kazanmayı seviyor. Kartal'ın ise ne kadar cesaretli olacağı önemli. Teknik adam farkı yine ortaya çıkacak. - EVREN TURHAN





GALATASARAY AĞIR BASIYOR

Derbinin favorisi Galatasaray. Sarı- Kırmızılı takımdaki oyuncuların form durumları rakibine göre daha iyi. Tabii ki futbol her sonuca açık bir oyun ama ben taraftarı önünde Galatasaray'ın daha ağır bastığını düşünüyorum. Maçı kazanıp, şampiyon olacaklardır. Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Icardi ev sahibinde öne çıkmasını beklediğim isimler. - OKTAY DERELİOĞLU





BU MAÇ O MAÇ DEĞİL

Galatasaray'ın süreç yönetimi hem saha hem de saha dışı rakibine göre daha organizeydi. F.Bahçe oyun olarak güçlü görünse de skor üretmede sıkıntı yaşadı ve son düzlükteki kırılma anlarında (Konferans Ligi ve Süper Kupa) yine kırıldı. Bu maç taktik ve teknikten çok öte artık. G.Saray sahasında kazanıp şampiyonluğunu 'resmen' ilan etmek isteyecektir. F.Bahçe de rakibini yenerek son haftayı beklemek... Lakin Fenerbahçe için tek gerçek var. Bu maç o maç değil artık... - ULAŞ ÖZDEMİR TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN