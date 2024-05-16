Dursun Özbek’ten müjde geldi! Yeni sezonun adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da tesisler açısından da önemli bir döneme girildi. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada yeni sezonu Kemerburgaz tesislerinde açacaklarını söyledi.

Mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eserinin de sergilendiği organizasyonda açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var." diye konuştu.

Özbek'in açıklamaları heyecan yarattı

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine dernekteki herkesi davet eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. Yarın 17 Mayıs, UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi yarın oraya bekliyoruz."

KEMERBURGAZ MÜJDESİ

"İnşallah yeni sezonu yeni Kemerburgaz tesislerimizde açacağız. Ayrıca buradaki arazimizin büyüme imkanı var. Şu an talebimiz bakanlıkta, onu da halledeceğim. Bu tesislerin hepsini Galatasaray Kulübü kendi imkanlarıyla yapıyor."