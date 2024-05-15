Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta? 15 Mayıs 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı...

Dünya 1 numarası ve son VNL (Voleybol Milletler Ligi) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonu Antalya'da açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarılara imza atan milliler, bu yıl da benzer başarılara ulaşmayı hedefliyor.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Japona mücadelesi 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
MİLLİ TAKIMIN İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
🔴 15 Mayıs Çarşamba
20.00 Japonya-Türkiye
🔴 16 Mayıs Perşembe
20.00 Hollanda-Türkiye