Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta? 15 Mayıs 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı...

Dünya 1 numarası ve son VNL (Voleybol Milletler Ligi) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonu Antalya'da açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarılara imza atan milliler, bu yıl da benzer başarılara ulaşmayı hedefliyor.

