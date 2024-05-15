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Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta? 15 Mayıs 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı...

Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta sorusu için araştırmalar hızlandı. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonu Antalya’da açıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, geçtiğimiz yıl elde ettikleri başarıları bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor. Antalya'da oynanacak ilk hafta maçlarında millilerimiz Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 15:49 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:49
Türkiye-Japonya voleybol maçı saat kaçta? 15 Mayıs 2024 Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı...

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Dünya 1 numarası ve son VNL (Voleybol Milletler Ligi) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonu Antalya'da açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarılara imza atan milliler, bu yıl da benzer başarılara ulaşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japona mücadelesi 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

MİLLİ TAKIMIN İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

🔴 15 Mayıs Çarşamba

20.00 Japonya-Türkiye

🔴 16 Mayıs Perşembe

20.00 Hollanda-Türkiye

🔴 18 Mayıs Cumartesi

20.00 İtalya-Türkiye

🔴 19 Mayıs Pazar

20.00 Fransa-Türkiye

İLK HAFTANIN KADROSU BELLİ OLDU

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

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