Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye VS Hollanda...

Antalya'da başlayacak olan Milletler Ligi maçları heyecanla beklenirken, Türkiye'nin Hollanda'ya karşı mücadelesi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmada başarılı bir performans sergileyerek VNL kupasını kaldırmak için mücadele edecek.