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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye VS Hollanda...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları olarak bilinen güçlü kadrosuyla Milletler Ligi’nde nefes kesen maçlara hazırlanıyor. Hazırlıklarını tamamlayan ve uluslararası alanda kendini birçok kez kanıtlamış olan takım, Japonya’nın ardından Hollanda’ya konuk olacak. Antalya’daki maçlarla başlayacak olan Milletler Ligi heyecanı, Hollanda karşılaşmasıyla doruk noktasına ulaşacak. Sultanlar, puan durumunda ilk 8 takım arasına girmesi halinde final oynamaya hak kazanacak.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 22:01 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 22:01
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi! Türkiye VS Hollanda...

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Antalya'da başlayacak olan Milletler Ligi maçları heyecanla beklenirken, Türkiye'nin Hollanda'ya karşı mücadelesi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşmada başarılı bir performans sergileyerek VNL kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

İŞTE FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

🔶 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
🔶 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
🔶 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
🔶 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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