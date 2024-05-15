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"Keskin nişancı" Arda Güler İspanya'da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler'in sonradan oyuna dahil olup 1 gol attığı karşılaşma sonrası İspanyol basını genç oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 11:16
Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

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İspanya Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

ANCELOTTI'NİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDUI!

Arda'nın golü sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin saha kenarında gülerek verdiği tepki de ekranlara yansıdı. Tecrübeli teknik adamın Arda'nın golünden oldukça memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

ANCELOTTI: FUTBOL TOPU ARDA'YA AŞIK

Oyuna 62'nci dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine dahil olan Arda Güler, 81'inci dakikada takımının 5'inci golüne imza attı. Bu sezonki 4'üncü golünü kaydeden 19 yaşındaki orta saha için hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

ARDA GÜLER'DEN ANCELOTTI'YE YANIT

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, Ancelotti'inn kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Milli futbolcu, "Hocamız kesinlikle haklı. Beni bile şaşırttı. Dört gol attım ve atabildiğim zaman da atıyorum." sözlerini kullandı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

Arda Güler'in performansı sonrası İspanyol basını milli oyuncumuzu manşetlerine taşıdı.

İşte haber başlıkları;

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler 81. dakikada 5-0'lık skorla partiye katıldı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

EL PAIS: Vinicius'un ayağından kaçan toplardan birini kapan Güler'in ters vuruşu yine gol oldu. Türk yetenek üstüne düşeni yapıyor.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

AS: Real Madrid, Alaves karşısında bir parti düzenledi. Ancelotti güzel giden geceyi Arda Güler ile taçlandırmak istedi. Yalnız Arda Güler bir orta sahadan daha çok keskin bir nişancı olduğunu gösterdi.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

ULTIMA HORA: Arda Güler golle olan aşk ilişkisini sürdürdü.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

SPORT: Galibiyeti getiren Arda Güler, Türk oyuncunun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda bir golcü olduğunu da kanıtladı.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

EL MUNDO: Arda Güler'in final golünde bir kez daha gösterdiği gibi bir hedefi de var.

Keskin nişancı Arda Güler İspanya’da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

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