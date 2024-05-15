"Keskin nişancı" Arda Güler İspanya'da yine manşetleri süsledi! İşte o başlıklar

İspanya Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti.
İspanya Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti.
ANCELOTTI'NİN TEPKİSİ GÜNDEM OLDUI!
Arda'nın golü sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin saha kenarında gülerek verdiği tepki de ekranlara yansıdı. Tecrübeli teknik adamın Arda'nın golünden oldukça memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.
ANCELOTTI: FUTBOL TOPU ARDA'YA AŞIK
Oyuna 62'nci dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine dahil olan Arda Güler, 81'inci dakikada takımının 5'inci golüne imza attı. Bu sezonki 4'üncü golünü kaydeden 19 yaşındaki orta saha için hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı.
Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.
ARDA GÜLER'DEN ANCELOTTI'YE YANIT
Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, Ancelotti'inn kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Milli futbolcu, "Hocamız kesinlikle haklı. Beni bile şaşırttı. Dört gol attım ve atabildiğim zaman da atıyorum." sözlerini kullandı.
Arda Güler'in performansı sonrası İspanyol basını milli oyuncumuzu manşetlerine taşıdı.
İşte haber başlıkları;
MUNDO DEPORTIVO: Arda Güler 81. dakikada 5-0'lık skorla partiye katıldı.
EL PAIS: Vinicius'un ayağından kaçan toplardan birini kapan Güler'in ters vuruşu yine gol oldu. Türk yetenek üstüne düşeni yapıyor.
AS: Real Madrid, Alaves karşısında bir parti düzenledi. Ancelotti güzel giden geceyi Arda Güler ile taçlandırmak istedi. Yalnız Arda Güler bir orta sahadan daha çok keskin bir nişancı olduğunu gösterdi.
ULTIMA HORA: Arda Güler golle olan aşk ilişkisini sürdürdü.
SPORT: Galibiyeti getiren Arda Güler, Türk oyuncunun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda bir golcü olduğunu da kanıtladı.
EL MUNDO: Arda Güler'in final golünde bir kez daha gösterdiği gibi bir hedefi de var.