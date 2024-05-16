Filenin Sultanları Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda karşısına çıktı. Karşılaşma sırasında bir topun blok teması olduğunu söyleyen antrenör Daniele Santarelli'ye yeşil kart çıktı. Binlerce kişi bunun ne anlama geldiğini öğrenmek üzere internette araştırma gerçekleştirerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Voleybolda yeşil kart nedir? Ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...

Yeşil kartın hedefi sporda centilmenlik kavramını güçlendirmek

VOLEYBOLDA YEŞİL KART NEDİR?

Milli takımımızı yöneten Daniele Santarelli'ye çıkan yeşil kart fair-playi temsil etmektedir. Spontane olarak gelişen davranışları ödüllendirmek ve sporun bu yönünü ortaya çıkarabilmek adına faaliyete geçirilmiş bir uygulamadır. Ceza değil ödül anlamı taşımaktadır.