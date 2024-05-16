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Voleybolda yeşil kart nedir? Ne anlama gelmektedir?

Voleybol maçlarında bir süredir yeşill kart uygulamasına geçildi. Karşılaşmalarda zaman zaman buna rastlamak mümkün ve A Milli Voleybol Takımımızın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli, Hollanda karşısında yeşil kart gördü. Peki, Voleybolda yeşil kart nedir? Ne anlama gelmektedir? Detaylar ahberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 20:17
Voleybolda yeşil kart nedir? Ne anlama gelmektedir?

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Filenin Sultanları Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda karşısına çıktı. Karşılaşma sırasında bir topun blok teması olduğunu söyleyen antrenör Daniele Santarelli'ye yeşil kart çıktı. Binlerce kişi bunun ne anlama geldiğini öğrenmek üzere internette araştırma gerçekleştirerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Voleybolda yeşil kart nedir? Ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...

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VOLEYBOLDA YEŞİL KART NEDİR?

Milli takımımızı yöneten Daniele Santarelli'ye çıkan yeşil kart fair-playi temsil etmektedir. Spontane olarak gelişen davranışları ödüllendirmek ve sporun bu yönünü ortaya çıkarabilmek adına faaliyete geçirilmiş bir uygulamadır. Ceza değil ödül anlamı taşımaktadır.

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