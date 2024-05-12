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Süper Lig'de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

Süper Lig'in 36. haftasında 10 maç aynı anda oynandı. Zirve mücadelesinde Galatasaray geri düştüğü maçta Karagümrük'ü mağlup ederken Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u farklı geçti. Alanyaspor'a takılan Beşiktaş ise 3.'lük şansını kaybetti. Küme düşme potasında da işler karıştı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 21:13 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 22:16
Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

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20- İSTANBULSPOR: 16

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

19- PENDİKSPOR: 36

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

18- HATAYSPOR: 37

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

17- KARAGÜMRÜK: 37

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

16- GAZİANTEP FK: 38

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

15- ANKARAGÜCÜ: 39

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

14- KONYASPOR: 40

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

13- KAYSERİSPOR: 41

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

12- SAMSUNSPOR: 42

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

11- ADANA DEMİRSPOR: 44

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

10- ANTALYASPOR: 45

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

9- SİVASSPOR: 48

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

8- RİZESPOR: 49

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

7- ALANYASPOR: 50

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

6- KASIMPAŞA: 52

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

5- BEŞİKTAŞ: 55

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

4- BAŞAKŞEHİR: 58

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

3- TRABZONSPOR: 61

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

2- FENERBAHÇE: 93

Fenerbahçe kalan iki maçında Galatasaray ve İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray şampiyon olacak.

Kanarya'nın şampiyon olması için tek ihtimal Galatasaray'ın kalan iki maçı kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin kalan iki maçını kazanması.

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

1- GALATASARAY: 99

(Galatasaray kalan iki maçında Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların kalan iki maçından bir puan çıkarması şampiyonluk için yetecek)

Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

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