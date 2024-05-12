Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

20- İSTANBULSPOR: 16
17- KARAGÜMRÜK: 37
16- GAZİANTEP FK: 38
15- ANKARAGÜCÜ: 39
14- KONYASPOR: 40
13- KAYSERİSPOR: 41
12- SAMSUNSPOR: 42
11- ADANA DEMİRSPOR: 44
10- ANTALYASPOR: 45
9- SİVASSPOR: 48
8- RİZESPOR: 49
7- ALANYASPOR: 50
6- KASIMPAŞA: 52
5- BEŞİKTAŞ: 55
4- BAŞAKŞEHİR: 58
3- TRABZONSPOR: 61
2- FENERBAHÇE: 93
Fenerbahçe kalan iki maçında Galatasaray ve İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray şampiyon olacak.
Kanarya'nın şampiyon olması için tek ihtimal Galatasaray'ın kalan iki maçı kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin kalan iki maçını kazanması.
1- GALATASARAY: 99
(Galatasaray kalan iki maçında Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların kalan iki maçından bir puan çıkarması şampiyonluk için yetecek)