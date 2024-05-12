Süper Lig’de puan durumu karıştı! İşte zirve ve küme düşmeme savaşında oluşan son durum

2- FENERBAHÇE: 93



Fenerbahçe kalan iki maçında Galatasaray ve İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray şampiyon olacak.

Kanarya'nın şampiyon olması için tek ihtimal Galatasaray'ın kalan iki maçı kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin kalan iki maçını kazanması.