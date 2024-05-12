Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Karşılaşma öncesi sarı kırmızı taraflardan mazlum Filistin halkına anlamlı bir destek geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Karşılaşma öncesi sarı kırmızı taraflardan mazlum Filistin halkına anlamlı bir destek geldi.
Galatasaray tribünlerinde "Filistin'de insanlık ölüyor. Dünya soykırımı canlı canlı izliyor. Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.
Soykırımcı terör devleti İsrail lanetlendi.