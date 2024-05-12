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ÖZEL | Filistin'e 'Aslan'lar gibi destek! Galatasaray taraftarından maç öncesi anlamlı pankart: Dünya soykırımı canlı canlı izliyor

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Galatasaray taraftarı maç öncesi Filistin halkına anlamlı bir destekte bulundu. Takvim.com.tr o anları sizler için kaydetti.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:58
ÖZEL | Filistin’e ’Aslan’lar gibi destek! Galatasaray taraftarından maç öncesi anlamlı pankart: Dünya soykırımı canlı canlı izliyor

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e 'aslan'lar gibi destek!

Karşılaşma öncesi sarı kırmızı taraflardan mazlum Filistin halkına anlamlı bir destek geldi.



Galatasaray tribünlerinde "Filistin'de insanlık ölüyor. Dünya soykırımı canlı canlı izliyor. Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.



Soykırımcı terör devleti İsrail lanetlendi.

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