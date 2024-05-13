EURO 2032 2 milyar euro getirecek! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Avrupa Şampiyonası’nın ekonomik boyutunu anlattı: Uzun vadeli yatırım yapıyoruz

Tanıtım, marka imajı ve prestij dışında bu şampiyona ciddi bir ekonomik fayda da sağlayacak.

Türkiye, İtalya ile birlikte sekiz yıl sonra Avrupa'nın en büyük futbol etkinliği olan Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Büyükekşi, "Türkiye'de 40'tan fazla yeni stadyum var. Bunların kapasiteleri de en küçüğü 20.000 olmak üzere 50 bin kişiye kadar çıkıyor. Modern ve çağa uygun stadyumlar. Tabii stadyum tek başına yetmiyor. Yeni otobanlar, yollar, demiryolu taşımacılığı ve hızlı trenler de bizim en büyük altyapı avantajlarımız. Yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türkiye'de nasıl daha fazla konaklatır ve nasıl daha çok gelir elde edebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Ciddi otel ihtiyacı da oluyor. O konuda da son derece önemli bir avantaj sahibiyiz. 8 yıl var bu 8 yıl içerisinde de bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye 2032'de Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Şu anda tahminimiz 4 milyar euroluk bir ekonomi sağlanması. İkiye böldüğümüzde 2 milyar euro ülkemizde tek başımıza yapabileceğimiz bir rakam. Bu rakamları yakalayabiliriz" dedi.

4 MİLYAR EUROLUK KATKI SAĞLAYACAK Büyükekşi, Türkiye'nin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak önemli artıları olduğunu belirtti.

Şampiyonanın ekonomik boyutu ile ilgili olarak Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi , soruları yanıtladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.



14 MİLYAR TL'LİK GELİR

Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek bir çalışma yapıldı. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği İstanbul'a 3 günde yaklaşık 75 milyon euro sağladı.

Bir maç için yaratılan bu gelire bundan sekiz yıl sonra oluşacak rakam da düşünülünce bu hedefin tutması çok olası.

Kulüplerin finansal boyutuna gelince ise Süper Lig kulüpleri yaklaşık 6.5-7 milyar TL civarında bir gelir yaratıyor. Dolaylı etkilerle birlikte bu rakamın 13-14 milyar TL'ye çıktığı tahmin ediliyor.