Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Prensip anlaşması hiçe sayıldı Kanarya’nın takas teklifi ortaya çıktı

Tarihin en iyi kadrolarından birini kuran sarı lacivertliler sezona 4 kupa hedefiyle başlamış ancak birer birer hüsrana uğramıştı.

Son olarak takım içindeki otoritesini de kaybeden İsmail Kartal için sezon sonunda ayrılık yolu göründü.

İLK HEDEF MOURINHO! Fenerbahçe'de yönetim şimdiye dek Jorge Jesus dışında dünya çapında bir teknik adamla çalışmadı. Kanarya, Vitor Pereira ve Jesus ile beraber kısa dönemde iki Portekizli teknik adama takımı emanet etti.

Sarı lacivertliler bir Portekizli teknik adamın daha kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ali Koç, başkanlığının 3. dönemine Jose Mourinho ile beraber girmek istese de Special One'ın nasıl bir yanıt vereceği belirsiz.