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AS Monaco Fenerbahçe maçı canlı internetten şifresiz izle!

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, Final Four'a kalabilmek adına serinin son maçına Fransa'da çıkıyor. Bordo mavililer 2-2'ye gelen rekabette çıkacağı zorlu deplasmanda darbeyi vurmak ve adını son 4 takım arasına yazdırarak Final Four'a kalmak amacında. Kritik randevuyu seyretmek isteyen çok sayıda basketbol sever var ve yayın bilgileri de merakla araştırılıyor. AS Monaco Fenerbahçe maçı canlı internetten şifresiz izle alternatifleri haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 19:42 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 19:42
AS Monaco Fenerbahçe maçı canlı internetten şifresiz izle!

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Türkiye'nin basketboldaki Avrupa temsilcisi Fenerbahçe, bu akşam Euroleague çeyrek finalinde AS Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 1-0 öne geçtiği serinin 2-2 gelmesiyle son maça çıkması gereken ekibimiz, Fransa'da kazanarak daha önce de yaptığı gibi Final Four biletini kapmak istiyor. Jasikevicius ve öğrencilerini ekranları başında binlerce taraftar destekleyecek. Farklı takımları tutan basketbol severler de yine keyifli akşamda Türk takımının başarılı olabilmesi adına elinden geleni yapacak. Karşılaşmayı izlemenin yolları da internette çok sayıda sorgulanarak bilgi sahibi olunmmaya çalışılıyor. AS Monaco Fenerbahçe maçı canlı internetten şifresiz izle alternatifleri haberimizde yer almaktadır.

AS MONACO FENERBAHÇE MAÇI SAAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Euroleague'de Final Four'a kalabilmek adına Monaco deplasmanında çıkacağı serinin beşinci maçı saat 20.00'de başlayacak. Kritik randevu S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

Bu akşam Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak Monaco-Fenerbahçe maçını Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'nin tek hedefi deplasmandan Final Four ile dönebilmekFenerbahçe'nin tek hedefi deplasmandan Final Four ile dönebilmek

İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Johnathan Motley takımla idmanlara başladı. Sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAKİP ERGİN ATAMAN OLACAK

Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da yer alma hakkı elde edecek. Turu geçen takım yarı finalde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşılaşacak.

AS MONACO FENERBAHÇE CANLI İZLE

Sarı lacivertlilerin Euroleague çeyrek finalinde karşılaşacağı serinin beşinci ve son maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi www.ssport.com.tr adresinden alacağınız üyeliklerle seyredebilirsiniz.

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