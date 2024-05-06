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Dries Mertens bugün 37'inci yaşını kutluyor SKORA KATKISI MUHTEŞEM! İlerleyen yaşına rağmen Galatasaray ile adeta ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in tabelaya verdiği değişim de dikkat çekti. Bu sezon çıktığı 48 karşılaşmada 11 kez rakip ağları sarsıp 17 defa da asist yapan 37 yaşındaki yıldız, 2995 dakika da sahada kaldı. 90 dakika üzerinden hemen hemen 34 müsabakada oynadığı ele alındığındaki istatistikler göz kamaştırdı.