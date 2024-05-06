Geçen sezon geldiği Galatasaray'da ikinci şampiyonluğuna çok yakın olan Dries Mertens'in kontratı bu yaz sona eriyor. Belçikalı futbolcunun geleceğine dair nasıl bir karar vereceği sabırsızlıkla beklenirken kendisi de ayrılığa dair çok net konuşmamış ancak kalacağına ilişkin ihtimali de yüksek tutmamıştı. Dün akşam kazanılan Sivasspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu belki de ilk kez işin rengini bu kadar belli eden bir demeç verdi. Detaylar...
Dries Mertens bugün 37'inci yaşını kutluyor
SKORA KATKISI MUHTEŞEM!
İlerleyen yaşına rağmen Galatasaray ile adeta ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in tabelaya verdiği değişim de dikkat çekti. Bu sezon çıktığı 48 karşılaşmada 11 kez rakip ağları sarsıp 17 defa da asist yapan 37 yaşındaki yıldız, 2995 dakika da sahada kaldı. 90 dakika üzerinden hemen hemen 34 müsabakada oynadığı ele alındığındaki istatistikler göz kamaştırdı.
Dries Mertens'in bu sezonki toplam skor katkısı 28'e ulaştı
MAÇTAN SONRA AÇIKLADI
Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 yendiği karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Mertens'in mutluluğu kazanılan 3 puan ve yaklaşılan şampiyonluk hedefiyle daha da katlandı. Mücadele sonrasında kameraların karşısına geçen ofansif orta saha oyuncusu; "Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam. Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım." ifadelerini kullandı.Kontratı hakkındaki soruya ise "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." yanıtını verdi.