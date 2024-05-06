15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

GENOA VE VERONA İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.

Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.