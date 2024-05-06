15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin uzağında kalınca, eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin uzağında kalınca, eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu.
Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder, yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir.
2017- 2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı.
GENOA VE VERONA
İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.
Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.