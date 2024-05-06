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15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe'de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanıyor. Sarı lacivertlilere sezon başında 15 milyon euroluk bedelle gelen Cengiz, Kanarya tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Ancak milli yıldızın Fener kariyeri kısa sürecek. İşte detaylar ve Cengiz Ünder'in yeni durağı...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 18:24 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 18:27
15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

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Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin uzağında kalınca, eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Sarı-lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder, yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

2017- 2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

GENOA VE VERONA

İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

Sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

15 milyon euroluk hüsran! Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi kısa sürüyor: İşte yeni durağı

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