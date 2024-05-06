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Galatasaray ilk transferini resmen açıkladı! Yıldız futbolcu imzalıyor... Maaşı belli oldu

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-1'lik galibiyete ayrıldı. Bu skorla puanını 96'ya yükselten sarı kırmızılılarda bir de transfer gelişmesi yaşandı. İmzaların atılacağı resmen duyuruldu.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 10:15 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 14:14
Galatasaray ilk transferini resmen açıkladı! Yıldız futbolcu imzalıyor... Maaşı belli oldu

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Bu sezon Şampiyonluğa ulaşmasına çok az bir süre kalan Galatasaray için süreç Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle daha da kısalabilir. Dün akşam ağırladığı Sivasspor karşısında Ziyech, Mertens ve Icardi ile coşan Cimbom, 100 puan barajına da çok yaklaştı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk bir de transfer müjdesi vererek camiadaki coşkuyu daha da artırdı.

DÖRT KOLDAN TRANSFER
Lig bitiminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray, TFF'nin uygulayacağı 12 yabancı kuralı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede verimi düşük, kiralık ve sözleşmesi bitecek isimlerle devam edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk da raporunu hazırladı. Sezon boyunca sıkça tartışılan bir isim imzayı atacak.

HAKIM ZIYECH KALACAK
Sezon başında Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech, performansıyla ilk etapta yüksek katkı sağlayamamıştı. Akıllarda kalan sadece Manchester United maçıydı. Ancak şampiyonluk mücadelesinde kritik haftalar ilerledikçe Faslı futbolcu klasını konuşturup goller attı ve asitler yaptı. Takımdan gönderilmesi beklenirken bir anda işler değişti.

BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Sivasspor maçı sonrasında konuşan Buruk, "Hem sarı kart sınırında, hem de sakatlık riskinden korktuğumuz için bazen erken çıkarıyoruz. Hakim bizim oyuncumuz. Gelecek sene bizle olacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu" dedi.

HAKIM ZIYECH'İN MAAŞI BELLİ OLDU
Son etapta gaza basan ve adeta uçuşa geçen Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kazanacağı ücret de belli oldu. Yıldız futbolcu için sezon başında yapılan KAP açıklamasında şarta bağlı opsiyonu devreye girmesi halinde 2 milyon 850 bin euro kazanacağı ifadelerine yer verilmişti.

31 yaşındaki 10 numara, Galatasaray ile çıktığı 21 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 1164 dakika sahada kaldı.

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