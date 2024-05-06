Galatasaray ilk transferini resmen açıkladı! Yıldız futbolcu imzalıyor... Maaşı belli oldu

BURUK'TAN AÇIKLAMA Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Sivasspor maçı sonrasında konuşan Buruk, "Hem sarı kart sınırında, hem de sakatlık riskinden korktuğumuz için bazen erken çıkarıyoruz. Hakim bizim oyuncumuz. Gelecek sene bizle olacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu" dedi.

HAKIM ZIYECH'İN MAAŞI BELLİ OLDU

Son etapta gaza basan ve adeta uçuşa geçen Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kazanacağı ücret de belli oldu. Yıldız futbolcu için sezon başında yapılan KAP açıklamasında şarta bağlı opsiyonu devreye girmesi halinde 2 milyon 850 bin euro kazanacağı ifadelerine yer verilmişti.

31 yaşındaki 10 numara, Galatasaray ile çıktığı 21 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 1164 dakika sahada kaldı.