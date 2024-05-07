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Mauro Icardi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve bugüne kadar kaç gol attı?

Galatasaray’ın son 2 sezonuna damga vuran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, adından her geçen gün yeni bir rekora ortak olarak duyurmaya devam ediyor. Son olarak bir sezona en çok gol atan yabancı isim listesinde zirveye oynayan süper yıldız diğer yandan kulübünün de tarihine geçmeyi başardı. Cimbom’un tarihinde en golcü üçüncü isim haline gelen tangocu için internette çok sayıda araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Peki, Mauro Icardi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve bugüne kadar kaç gol attı? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 15:12 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 15:17
Mauro Icardi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve bugüne kadar kaç gol attı?

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Geçen sezon kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Paris Saint Germain'de forma şansı bulamayan Mauro Icardi için Fransız kulübü ile anlaşmaya varmış ve bir sezonluğuna 750 bin euro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu. Yıldız futbolcu 23'üncü şampiyonluğa direkt katkıda bulunarak tam 22 kez fileleri havalandırıp seneye damga vurmuştu. Bu sezonu son 3 hafta kala geride bırakarak rakip ağları 23 kez bulan Icardi, 9 da asist yaparak toplamda 32 skor katkısı gerçekleştirdi. Her 113 dakikada skor üreten deneyimli forvet hakkında internette çok sayıda araştırma yapılarak bilgi sahibi olmaya çalışılıyor.

Mauro Icardi 10 milyon euroya Galatasaray'a transfer olduMauro Icardi 10 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu

Peki, Mauro Icardi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve bugüne kadar kaç gol attı? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

MAURO ICARDİ GALATASARAY DÖNEMİ

Paris Saint Germain'de gözden düşen Mauro Icardi, 7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray ile anlaşarak 1 sezonluğuna kiralık sözleşmesine imza attı. Gece saatlerinde geldiği İstanbul'da krallar gibi karşılandı. Bu ilgiye de aynı şekilde karşılık vermesini bildi. İlk olarak sosyal medya hesabından aslan dövmeli bir fotoğraf paylaştı ardından ailesiyle birlikte havalimanında coşkulu şekilde taraftarları selamladı. Ancak kendisini kalplere kazıtan sahadaki performansı oldu. 15 Ekim 2022 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında 1 gol atıp 1 de asist yaparak skor defterini açtı. Takımı adına beraberliği kurtaran isim oldu. İki hafta sonra ise Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsarak kulübünün derbiden zaferle ayrılmasını sağladı. Başakşehir ile oynanan ve 7-0 biten mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynadı. Haftalar geçiyor, yıldız forvet istatistiklerini geliştiriyordu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın formasını sırtına geçirdiği 1889 dakikada 22 defa rakip ağları bulup 7 de gol pası verdi. Bu sezona da fırtına gibi başladı. 10 milyon euroya bonservisi alınıp 3 senelik anlaşma imzalandı. En yakın rakibi Edin Dzeko ile girdiği kıyasıya rekabette Boşnak golcüye son 3 hafta kala 3 fark attı. Kalan maçlarda da ağları havalandırarak Alex'in bir sezonda en fazla gol atan isim olma unvanını eline almak amacında. Ayrıca Aslan'ın tarihinde Gheorghe Hagi ve Milan Baros'tan sonra en çok gol atan üçüncü yabancı olarak adını tarihe yazdırdı. Tribünlerle de Aşkın Olayım şarkısıyla adeta efsane haline geldi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attıMauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Tam adı Mauro Emanuel Icardi Rivero olan yıldız futbolcu, Mauro Icardi ismiyle tanınmaktadır. 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde doğmuştur. 31 yaşındadır. Eşi, menajerliğini de yapan Wanda Nara'dır. 5 çocuğu vardır. Futbola C.F. Sarratea'da başladı. U.D. Vecindario ve Barcelona alt yapılarında forma giydi. Bir dönem Sampdoria alt yapısında da kiralık oynadı. En üst seviyeye yükselince İtalyan ekibi kendisini 300 bin euroya aldı. Burada gösterdiği performansla 13 milyon euroya Inter'e transfer oldu. 6 sene formasını giydiği Milano ekibinden PSG'ye kiralandı, Galatasaray'daki gibi bir sezon sonra 50 milyon euroya bonservisi alındı. Fransız temsilcisinden de 2022 yılında yine önce kiralık ardından da tapusu alınacak şekilde Cİmbom'a geçiş yaptı. Arjantinli olan Icardi, ülkesinin formasını 8 kez giyip 1 gol atma başarısı gösterdi. 1.81 boyundaki forvetin İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor ve güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerinde 2 Fransa Ligue 1, 2 Fransa Kupası, 1 Fransa Lig Kupası, 2 Fransa Süper Kupası, 1 Türkiye Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası bulunuyor. Ayrıca Inter ile 2 kez gol krallığı yaşayıp 1 defa da İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Mauro Icardi'nin kariyeri

Icardi, Arjantin'in Rosario kentinde doğdu ve dokuz yaşındayken Kanarya Adaları'na taşındı. Futbol kariyerine Gran Canaria'da Vecindario ile başladı ve gençlik kategorilerinde 50'den fazla gol attı.

2007'de Valencia, Sevilla, Espanyol, Deportivo La Coruña, Arsenal ve Liverpool'dan gelen tekliflerin ardından Barcelona ve Real Madrid tarafından transferi için uğraşıldı. Barcelona, Icardi yarışını kazandı ve onunla 2013'e kadar sözleşme imzaladı.

Icardi, 2008-09 sezonunun başında Katalan kulübüne katıldı ve U-17 takımına dahil edildi. Ocak 2011'de kiralık olarak Sampdoria'ya katılmadan önceki sezon U-19 takımına terfi etti.

11 Ocak 2011'de Sampdoria, Icardi'nin sezon sonuna kadar kulüple kiralık olarak sözleşme imzaladığını açıkladı. 19 maçta 13 gol atan Icardinin, Temmuz 2011'de 400.000 € karşılığında satın alma opsiyonu kullanıldı. 2011-12 sezonunda, Rezerv lig A Grubu'nda 19 gol atarak, C Grubu'ndan Gonzalo Barreto ile birlikte ligin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu.

12 Mayıs 2012'de, maçın 75. dakikasında Bruno Fornaroli'nin yerine oyuna dahil olarak Juve Stabia karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. On dakika sonra Icardi, ilk profesyonel golünü attı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

26 Eylül 2012'de Serie A'daki ilk maçına Sampdoria formasıyla Roma karşısında çıktı ve 49. dakikada Paraguaylı orta saha oyuncusu Marcelo Estigarribia'nın yerine oyuna girdi. 12 Kasım'da Icardi, Serie A'daki ilk golünü Derby della Lanterna'da Genoa CFC'ye karşı 3-1 kazanılan maçta attı. 6 Ocak 2013'te, Juventus Stadyumu'nda Sampdoria'nın 2-1 kazandığı maçta Juventus'a karşı iki gol attı. Bu, Juventus'un inşaattan bu yana Juventus Stadyumu'ndaki ikinci mağlubiyetiydi.

27 Ocak 2013'te, küme düşmeme yarışındaki rakibi Pescara'yı 6-0 yendikleri maçta dört gol atarak Ceneviz tarafını Serie A küme düşme potasından uzaklaştırdı. 18 Mayıs'ta 2012-13 sezonunun final maçında Icardi, Juventus'a karşı tekrar gol atarak takımın Stadio Luigi Ferraris'te İtalya'nın şampiyonunu 3-2 yenmesine yardımcı oldu.

Nisan ayı sonlarında, Icardi'nin 2013-14 sezonu başlamadan önce Inter Milan'a katılacağı açıklandı. Anlaşma daha sonra Sampdoria yönetim kurulu tarafından da onaylandı. Transfer ücreti, oyuncunun %50 bonservisi için 6,5 milyon Euro'ydu. Icardi, 16 Temmuz'da Cezayirli forvet Ishak Belfodil ile birlikte Inter oyuncusu olduğu resmen açıklandı ve takımda kendisine 9 numaralı forma verildi. Inter'e taşınmanın "gerçekleşen bir hayal" olduğunu söyledi, "birçok teklif aldığını ancak sadece Inter'i istediğini" sözlerine ekledi.

Resmi olmayan ilk maçına transferinden bir gün sonra deplasmanda Trentino Select XI karşısında 3-0 kazanılan maçın ilk yarısında oynayarak çıktı. Inter adına ilk golünü, Bundesliga kulübü Hamburg ile sezon öncesi 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçında attı, sahada iki dakikadan kısa bir süre sonra fileleri havalandırdı ve Fredy Guarín'in asistini yaptı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

25 Ağustos 2013'te Icardi, Inter'deki resmi ilk maçına çıktı ve Genoa CFC karşısında evinde 2-0 kazandıkları maçta ikinci yarıda oyuna girdi ve oyunun sonlarında bir topu üst direğe çarptı; Nerazzurri adına ilk lig golünü Juventus'a karşı 14 Eylül'de attı.

Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk kısmındaki maçların çoğunu kaçırdı. 4 Şubat 2014'te Fiorentina ile Stadio Artemio Franchi'de oynanan deplasman maçında Icardi, dört ay sonra sahaya döndü ve sadece on dakika sonra galibiyet golünü attı. Daha sonra, 5 Nisan'da Icardi, Bologna ile iç sahada 2-2 berabere kaldıkları maçta Inter adına ilk defa bir maçta iki gol attı. Bunu, eski kulübü Sampdoria'ya karşı deplasmanda 0-4 kazanılan maçta atılan duble izledi. Maçtan önce ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı, ancak 13. dakikada Palacio'nun ortasından gol atarak onları susturdu ve gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü. Nerazzurri ile ilk sezonunu 22'si ligde olmak üzere tüm müsabakalarda 23 maça çıkararak, bu süreçte 9 gol atarak ortalama 145 dakikada bir gol atarak noktaladı.

10 Haziran 2014'te Inter, Icardi'nin Sampdoria'da olan %50'lik haklarınıda 6,5 milyon € karşılığında satın aldı.

20 Ağustos 2014'te Inter'in 2014-15 Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı için İzlandalı Stjarnan'a karşı sezonun ilk maçında Icardi deplasmanda 3-0 kazandıkları maçta gol attı. Bu, Avrupa'daki ilk maçındaki ilk golüydü.

14 Eylül'deki lig sezonunun ikinci maçında, Sassuolo karşısında 7-0'lık kazanılan maçta ilk hat-trickini yaptı. Ertesi yıl 6 Ocak'ta sezonun ikinci yarısının ilk maçında Icardi, Juventus Stadyumu'nda Juventus ile 1-1 berabere kalırken takımının tek golünü attı; gol 64. dakikada Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fredy Guarín'in pasıyla geldi. O maç sırasında, Icardi'nin gol atacak daha iyi durumda olan takım arkadaşına pas vermek yerine şut atmaya karar vermesi üzerine kendisine kızan forvet ortağı Osvaldo ile çatışma yaşadı. Bu nedenle Osvaldo, Ocak ayı sonunda takımdan ayrıldı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Sassuolo'ya karşı oynanan maçta Inter, Sassuolo savunmasından yaptığı bir hatanın ardından takımının tek golünü Icardi atarak maçı 1-3 kaybetti. Maçtan sonra, Guarín ile birlikte Mapei Stadyumu'nda Inter taraftarlarıyla tartıştı. Formasını taraftarlara fırlatan Icardi'ye forması hakaret edilerek geri atıldı. 7 Şubat'ta Icardi, Palermo'ya karşı evlerinde 3-0 kazanılan maçta iki gol atarak taraftarlara yanıt verdi ve bu goller sonrasında sevinç gösterisinde bulunmadı. Maçtan sonra Icardi medyaya, kutlama yapmamasının sebebinin taraftarlarla olan anlaşmazlığı değil, kulüp yöneticileriyle sözleşmesini yenilemenin bir yolunu bulamaması olduğunu söyledi. Daha sonra gol sevinci yapmadığı için Mancini tarafından eleştirildi.

2015-16 sezonu başlamadan önce, kötü bir 2014-15 sezonunun ardından statüsünü kaybeden Andrea Ranocchia'nın yerine Icardi'nin Inter'in yeni kaptanı olacağı açıklandı.

28 Ekim'de, deplasmanda Bologna'yı 0-1 yendikleri ve Icardi'nin maçın tek golünü Adem Ljajić'in yardımıyla attığı maçın ardından takım arkadaşlarını suçlayarak kendisine gerekli servisin yapılmadığından şikayet etti.

22 Kasım'da 100. Serie A maçında, Frosinone karşısında 4-0 kazanılan maçta gol atarak Inter'in sezonun en farklı galibiyetine imza atmasına yardımcı oldu. Inter'in 2015'teki son maçında Icardi'nin golü, Lazio'ya karşı evinde 2-1 kaybedilen maçta galibiyete yetmedi, ancak yine de takım yılı birinci bitirmeyi başardı. Yıl sonunda Icardi, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından dünyanın en iyi 82. futbolcusu seçildi.

Şubat 2016'da birkaç gazete Inter'in Icardi için Manchester United'ın 30 milyon avroluk teklifini reddettiğini bildirdi. 9 Nisan'da 50. Serie A golünü deplasmanda Frosinone karşısında 1-0 kazanılan maçta attı. Icardi sezonu 16 gol 4 asist yaparak bitirdi.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Icardi sonraki sezona 21 Ağustos'ta açılış lig maçında deplasmanda Chievo'ya 2-0 mağlup olarak başladı. 18 Eylül'de Juventus'a karşı Derby d'Italia maçında gol attı. Bu, Icardi'nin Juventus'a karşı sekiz maçtaki yedinci golüydü. Bunu, üç gün sonra Inter'in Empoli'yi 2-0 mağlup ettiği maçta attığı iki gol izledi ve altı maçta altı golle golcüler tablosunda liderliği ele geçirdi; aynı zamanda ilk kez arka arkaya dört Serie A maçında gol attı.

7 Ekim'de Icardi, Inter ile Haziran 2021'e kadar 110 milyon €'luk serbest kalma maddeli yeni bir sözleşme uzatma imzaladı. Yeni anlaşma ile Icardi, 4,5 milyon Euro artı performanslarına, gollerine ve imaj haklarına göre çeşitli bonuslar kazanacaktı. Sözleşmeyi imzaladıktan kısa bir süre sonra Icardi, "Beni 2021'e kadar kulüpte tutacak bu yeni sözleşmeyi imzaladığım için gerçekten çok mutluyum. Hayalim bu takımla kupa kazanmak. Transfer döneminde çok şey duydum ama kulüp benim tarafımdaydı. Bu yenileme için menajerim ve eşim Wanda'ya teşekkür etmem gerekiyor ve hepimiz evimizde mutluyuz."

2016'nın son maçında Icardi, Lazio'ya karşı iki gol daha atarak Inter'in yılı zirvede bitirmesine yardımcı oldu. Sezonun ilk bölümünü 14 gol ve 5 asistle, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızları geride bırakarak ilk 5 ligin en verimli forvet oyuncusu olarak tamamladı. The Guardian'ın geçen yılki sıralamasına göre 33 sıra yükselerek dünyanın en iyi 49. oyuncusu oldu.

15 Ocak 2017'de, ligde üst üste beşinci galibiyet olan Chievo'ya karşı kendi sahasında 3-1 kazanılan maçta Icardi, sezonun 15. lig golünü atarak Christian Vieri ve Zlatan Ibrahimović'ten bu yana üç sezonda en az 15 gol atan ilk Inter oyuncusu oldu. 12 Mart'ta Atalanta'ya karşı bir hat-trick yaparak sezon için çetelesini 20 gole çıkardı. Icardi, 2016-17 sezonunda 34 maçta 24 lig golü atarak yeni bir kişisel rekor kırdı. Avrupa Ligi'nde, Inter K Grubu'nu son sırada bitirirken beş maçta iki gol attı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Icardi, Mayıs ayında sakatlandıktan sonra sezon öncesi dönemin çoğunu kaçırdı. 10 Eylül'de Icardi, SPAL'a penaltı vuruşundan gol atarak Nerazzurri adına 76. Serie A golünü kaydetti ve Inter'in Serie A'da en çok gol atan 10 oyuncusu arasına girdi.

15 Ekim'de Milan'ı 3-2 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Mayıs 2012'de Diego Milito'dan bu yana Derby della Madonnina'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. 18 Mart 2018'de Icardi, eski takımı Sampdoria'ya karşı 5-0 kazandıkları maçta 21 dakikada 4 gol attı. Bu onun Serie A'daki 6. hat-trick'ydi. Ayrıca, aynı maçta Serie A'daki 100 golünü attı. 25 yıl 27 günlükken bu başarıya ulaşan gelmiş geçmiş en genç 6. oyuncu oldu.

22 Nisan'da Icardi, sezonun 26. lig golünü Chievo'ya karşı attı. 1958-59 sezonunda Angelillo'dan bu yana bu başarıya ulaşan ilk Inter oyuncusu oldu.

Lazio'ya karşı deplasmanda oynanan son maç İnter'in Şampiyonlar Ligi bileti alması için çok önemliydi. 78. dakikada penaltı golünü atan Icardi maçı 2-2'ye getirdi. 3 dakika sonra 81. dakika'da Matias Vecino'nun golüyle maç 3-2 kazanıldı. Kulüp 2012'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Icardi, 29 golle Capocannoniere'yi Lazio'dan Ciro Immobile ile birlikte kazandı.

Icardi yeni sezona yavaş başladı ve ilk altı lig maçında gol atamadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül'de Inter'in B Grubu açılış maçında Tottenham Hotspur'a karşı oynadı. 2-1 kazanılan maçta Icardi ilk Şampiyonlar Ligi golünüde 85. dakikada atmış oldu. Golü, Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Golü seçildi. PSV Eindhoven deplasmanında 2-1 kazandıkları ikinci müsabakada Icardi, kaleci Jeroen Zoet'in etrafından topu aldıktan sonra gol attı. Icardi, 2004-05 sezonunda Adriano'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında gol atan ilk Inter oyuncusu oldu.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Icardi, Inter'in SPAL'i 2-1 yendiği maçta iki gol atarak 103 Serie A golüne ulaştı ve Christian Vieri'yi geçerek Inter ile Serie A'da en çok gol atan yedinci oyuncu oldu. Millî takım arasından sonraki ilk maçta Icardi, Milan'a karşı oynadı ve galibiyet golünü atarak Inter için arka arkaya beş lig galibiyeti elde etti, ayrıca Derby della Madonnina'da kulübün 300. golünü attı.

Icardi, 24 Kasım'da Frosinone karşısında 3-0 kazandıkları maçın son 13 dakikasında oynayarak 200. Serie A maçına çıktı. 13 Şubat 2019'da Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Tiki Taka adlı TV programında Inter'in yönetimi ve oyuncuları hakkında yaptığı birkaç yorum nedeniyle, Inter Icardi'yi kulüp kaptanlığından aldı ve Samir Handanović'in kaptan olduğunu duyurdu. Kaptanlığın elinden alınmasına yanıt olarak Icardi, ertesi gün kulübün Rapid Wien'e karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında oynamayı reddetti.

Son olaylardan bu yana 53 gün sonra, 3 Nisan'da Cenova ile oynanan lig maçında sahalara geri döndü ve 1 gol 1 asist yaptı. Bu golle Icardi, Christian Vieri'yi geçerek 123 golle Inter'in tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu.

Temmuz 2019'da Icardi'nin kulübün sezon öncesi turuna katılmayacağı açıklandı. 8 Ağustos 2019'da kulüp, Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile anlaştı; Ertesi gün kendisine Icardi'nin 2013'te gelişinden bu yana giydiği 9 numaralı forma verildi. Olası yasal komplikasyonları önlemek için Inter, 20 Ağustos'ta Icardi'ye 7 numaralı forma verdi.

Eylül 2019'da Paris Saint-Germain'e 70 milyon € satın alma opsiyonuyla kiralanan Icardi, ilk maçına 14 Eylül'de Strasbourg karşısında çıktı. Takımı adına ilk golünü ise 1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray deplasmanında kaydetti. 5 Ekim'de, Ligue 1'deki ilk golünü Angers karşısında evlerinde 4-0 kazandıkları maçta attı. Kulüpteki ilk hat-trickini 8 Ocak 2020'de Saint-Étienne karşısında 6-1 kazandıkları Coupe de la Ligue organizasyonunda yaptı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

1 Mayıs'ta, COVID-19 salgını nedeniyle sezonun iptal edilmesinin ardından PSG, Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edildiği Icardi ilk kulüp kupasını kazandı; Ligin erken askıya alındığı sırada PSG, ikinci sıradaki Marsilya karşısında on iki puanlık bir farkla birinci sıradaydı. Yaz aylarında sezonun yeniden başlamasının ardından Icardi, Coupe de France, Coupe de la Ligue'yi kazanmaya devam etti. 5 golle takımın turnuvada en çok gol atan oyuncusu (Kylian Mbappé ile birlikte) olmasına rağmen kullanılmayan bir yedek olarak kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finaline ulaştı. 31 Mayıs'ta Paris Saint-Germain ve Inter Milan, Icardi'nin transferi için 60 milyon € bonservis karşılığından bir anlaşmaya vardı. Icardi, PSG ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. PSG'de kiralık olarak oynadığı 2019-2020 sezonunda tüm kulvarlarda 34 maçta 20 gol attı.

Icardi, sezonun Lens ve Marsilya'ya karşı oynadığı ilk iki maçını COVID-19 testi pozitif çıktığı için kaçırdı. 16 Eylül 2020'de Metz'e karşı 1-0 kazanılan maçta sahalara geri döndü. 27 Eylül'de Reims'e karşı 2-0 kazanılan maçta sezonun ilk iki golünü attı. Ekim 2020'de PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Icardi'nin dizinin iç bağından yaralandığını duyurdu.

Icardi'nin sahalara dönüşü 28 Kasım'da Bordeaux ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sonradan oyuna girmesi ile oldu. Manchester United maçı öncesi sakatlığında nüksetti ve sahalara dönüşü uzadı. Brest'e karşı 3-0 kazanılan maçta yedekten oyuna geri dönmesi için 9 Ocak 2021'e kadar beklemek zorunda kaldı; kendisi maçta bir gol attı ve Pablo Sarabia için asist yapacaktı. Trophée des champions'ta rakipleri Marsilya ile oynanan sonraki maçta Icardi bir gol attı ve bir penaltı kazandı ve PSG 2-1 galip geldi. Icardi maçın adamı ödülünü kazandı. 19 Mayıs'ta Icardi, 2021 Coupe de France Finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup ettikleri maçta PSG'nin ilk golünü attı.

7 Ağustos 2021'de Icardi, 2021-22 sezonundaki ilk golünü lige yeni yükselen Troyes karşısında 2-1 kazanılan maçta attı. Sezonun sonunda, Icardi tüm yarışmalarda yalnızca beş gol atmıştı ve bu, Sampdoria'daki ilk sezonundan bu yana bir sezondaki en düşük gol sayısı oldu.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, profesyonel futbolcu ve kulübü ile geçici transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Ertesi gün açıklanan anlaşmaya göre, Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği açıklandı. Aynı gece eşi ve çocuklarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na inen Arjantinli futbolcu sarı kırmızılı taraftar tarafından karşılandı.

İlk maçına 16 Eylül 2022'de Konyaspor karşısında çıkan Icardi, ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı kaydetti. Sarı kırmızılı ekipteki ilk profesyonel golünü 23 Ekim 2022'deki Alanyaspor karşılaşmasında kaydetti. Aynı maçta Dries Mertens'e yaptığı ayak dışı orta asistiyle de dikkat çeken Icardi, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisindeki iki golüyle ve daha sonraki 0-7 kazanılan Başakşehir galibiyetindeki bir gol iki asistlik performansıyla büyük rol oynadı ve Dünya Kupası arasına dört gol üç asistlik performansla girdi. Dünya Kupası arasından çıkıldığında sakat olan Icardi, kaçırdığı üç maçın ardından 8 Ocak 2023 tarihinde deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde yetmiş altıncı dakikada oyuna girerek bir gol bir de asist yaptı. Hem performansı hem de hırsından dolayı kısa sürede Galatasaray taraftarının beğenisini kazanan Icardi için ilk defa 21 Ocak'ta Nef Stadyumu'nda Antalyaspor'a karşı attığı golden sonra bir süredir sosyal medyada kendisine atfedilen videoların bulunduğu "Aşkın Olayım" şarkısı çalındı.

1 Şubat 2023'teki Ümraniyespor maçında attığı iki golle yenik durumdaki takımına maçı kazandıran Icardi, bunu takiben Trabzonspor maçında da penaltıdan kaydettiği golle galibiyeti getirdi. Icardi, Trabzonspor maçından sonra gerçekleşen 2023 Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla depremzedelere hem moral hem de maddi olarak destekte bulundu. Lige verilen aradan sonraki gol atamadığı üç maçın ardından 6-0'lık Kayserispor maçındaki üç gol bir asistlik performans sergiledi.

4-1'lik Alanyaspor, 3-1'lik Beşiktaş ve 1-0'lık Başakşehir maçlarında birer gol, ardından da İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında ikişer gol atan Icardi, Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu garantilediği Ankaragücü maçında iki ve sonraki Fenerbahçe derbisinde bir gol kaydederek ligdeki 22 ve toplam 23 golüyle takımının 2022-23 sezonundaki en golcü ismi oldu. Aynı zamanda yaptığı 7 asistle de Kerem Aktürkoğlu'ndan (11) sonra takımın en çok asist yapan ismi oldu.

28 Temmuz 2023 tarihinde Galatasaray, Icardi'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile resmî görüşmelere başladığını duyurdu. 30 Temmuz'da Kulüp, Mauro Icardi ve kulübü Paris Saint-Germain ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 mil. € transfer bedeli ödeneceği açıklandı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 23 gol attı

Icardi bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dört lig maçında beş gol ve tüm müsabakalarda sekiz gol attı. 23 Ağustos 2023'te, kulüp kariyeri boyunca 375 maçta 200. golünü, Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 yendikleri maçta attı. 23 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında 1-2 kazandıkları maçta 2. golü atan Icardi, Süper Lig tarihinde ilk 11'de çıktığı üst üste 13 Süper Lig maçında gol atarak, Burak Yılmaz'ı geride bıraktı ve rekoru ele geçirdi. 3 Ekim'de, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Old Trafford'da penaltı kaçırdıktan sonra Manchester United'a karşı galibiyet golünü atarak, Galatasaray'ın tarihte bir İngiliz takımına karşı deplasmanda ilk galibiyet almasına yardımcı oldu. 21 Ekim 2023'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak derbilerde 10. golüne ulaşan Icardi, bu gollerle Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu. 24 Ekim 2023'te, Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Bayern Münih'e karşı bir Panenka penaltısı attı fakat Galatasaray evinde 1-3 mağlup oldu. 18 Şubat 2024'te MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Icardi'ye bir maç men cezası verildi.

7 Nisan 2024'te Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Süper Kupası maçında 50. saniyede attığı gol ile ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, golden sonra sahadan çekildiği için maç hükmen 3-0 Galatasaray'ın lehine sonuçlandı. Icardi, bu sonuçla kulüpteki ikinci kupasını kazanmanın sevincini yaşadı. 15 Nisan 2024'te Alanyaspor'a attığı golle birlikte toplam 37 gol katkısı sağlayarak kariyer rekorunu kırdı; böylece 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geride bıraktı.

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