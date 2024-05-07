Mauro Icardi'nin kariyeri Icardi, Arjantin'in Rosario kentinde doğdu ve dokuz yaşındayken Kanarya Adaları'na taşındı. Futbol kariyerine Gran Canaria'da Vecindario ile başladı ve gençlik kategorilerinde 50'den fazla gol attı. 2007'de Valencia, Sevilla, Espanyol, Deportivo La Coruña, Arsenal ve Liverpool'dan gelen tekliflerin ardından Barcelona ve Real Madrid tarafından transferi için uğraşıldı. Barcelona, Icardi yarışını kazandı ve onunla 2013'e kadar sözleşme imzaladı. Icardi, 2008-09 sezonunun başında Katalan kulübüne katıldı ve U-17 takımına dahil edildi. Ocak 2011'de kiralık olarak Sampdoria'ya katılmadan önceki sezon U-19 takımına terfi etti. 11 Ocak 2011'de Sampdoria, Icardi'nin sezon sonuna kadar kulüple kiralık olarak sözleşme imzaladığını açıkladı. 19 maçta 13 gol atan Icardinin, Temmuz 2011'de 400.000 € karşılığında satın alma opsiyonu kullanıldı. 2011-12 sezonunda, Rezerv lig A Grubu'nda 19 gol atarak, C Grubu'ndan Gonzalo Barreto ile birlikte ligin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. 12 Mayıs 2012'de, maçın 75. dakikasında Bruno Fornaroli'nin yerine oyuna dahil olarak Juve Stabia karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. On dakika sonra Icardi, ilk profesyonel golünü attı.

26 Eylül 2012'de Serie A'daki ilk maçına Sampdoria formasıyla Roma karşısında çıktı ve 49. dakikada Paraguaylı orta saha oyuncusu Marcelo Estigarribia'nın yerine oyuna girdi. 12 Kasım'da Icardi, Serie A'daki ilk golünü Derby della Lanterna'da Genoa CFC'ye karşı 3-1 kazanılan maçta attı. 6 Ocak 2013'te, Juventus Stadyumu'nda Sampdoria'nın 2-1 kazandığı maçta Juventus'a karşı iki gol attı. Bu, Juventus'un inşaattan bu yana Juventus Stadyumu'ndaki ikinci mağlubiyetiydi. 27 Ocak 2013'te, küme düşmeme yarışındaki rakibi Pescara'yı 6-0 yendikleri maçta dört gol atarak Ceneviz tarafını Serie A küme düşme potasından uzaklaştırdı. 18 Mayıs'ta 2012-13 sezonunun final maçında Icardi, Juventus'a karşı tekrar gol atarak takımın Stadio Luigi Ferraris'te İtalya'nın şampiyonunu 3-2 yenmesine yardımcı oldu. Nisan ayı sonlarında, Icardi'nin 2013-14 sezonu başlamadan önce Inter Milan'a katılacağı açıklandı. Anlaşma daha sonra Sampdoria yönetim kurulu tarafından da onaylandı. Transfer ücreti, oyuncunun %50 bonservisi için 6,5 milyon Euro'ydu. Icardi, 16 Temmuz'da Cezayirli forvet Ishak Belfodil ile birlikte Inter oyuncusu olduğu resmen açıklandı ve takımda kendisine 9 numaralı forma verildi. Inter'e taşınmanın "gerçekleşen bir hayal" olduğunu söyledi, "birçok teklif aldığını ancak sadece Inter'i istediğini" sözlerine ekledi. Resmi olmayan ilk maçına transferinden bir gün sonra deplasmanda Trentino Select XI karşısında 3-0 kazanılan maçın ilk yarısında oynayarak çıktı. Inter adına ilk golünü, Bundesliga kulübü Hamburg ile sezon öncesi 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçında attı, sahada iki dakikadan kısa bir süre sonra fileleri havalandırdı ve Fredy Guarín'in asistini yaptı.

25 Ağustos 2013'te Icardi, Inter'deki resmi ilk maçına çıktı ve Genoa CFC karşısında evinde 2-0 kazandıkları maçta ikinci yarıda oyuna girdi ve oyunun sonlarında bir topu üst direğe çarptı; Nerazzurri adına ilk lig golünü Juventus'a karşı 14 Eylül'de attı. Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk kısmındaki maçların çoğunu kaçırdı. 4 Şubat 2014'te Fiorentina ile Stadio Artemio Franchi'de oynanan deplasman maçında Icardi, dört ay sonra sahaya döndü ve sadece on dakika sonra galibiyet golünü attı. Daha sonra, 5 Nisan'da Icardi, Bologna ile iç sahada 2-2 berabere kaldıkları maçta Inter adına ilk defa bir maçta iki gol attı. Bunu, eski kulübü Sampdoria'ya karşı deplasmanda 0-4 kazanılan maçta atılan duble izledi. Maçtan önce ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı, ancak 13. dakikada Palacio'nun ortasından gol atarak onları susturdu ve gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü. Nerazzurri ile ilk sezonunu 22'si ligde olmak üzere tüm müsabakalarda 23 maça çıkararak, bu süreçte 9 gol atarak ortalama 145 dakikada bir gol atarak noktaladı. 10 Haziran 2014'te Inter, Icardi'nin Sampdoria'da olan %50'lik haklarınıda 6,5 milyon € karşılığında satın aldı. 20 Ağustos 2014'te Inter'in 2014-15 Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı için İzlandalı Stjarnan'a karşı sezonun ilk maçında Icardi deplasmanda 3-0 kazandıkları maçta gol attı. Bu, Avrupa'daki ilk maçındaki ilk golüydü. 14 Eylül'deki lig sezonunun ikinci maçında, Sassuolo karşısında 7-0'lık kazanılan maçta ilk hat-trickini yaptı. Ertesi yıl 6 Ocak'ta sezonun ikinci yarısının ilk maçında Icardi, Juventus Stadyumu'nda Juventus ile 1-1 berabere kalırken takımının tek golünü attı; gol 64. dakikada Kolombiyalı orta saha oyuncusu Fredy Guarín'in pasıyla geldi. O maç sırasında, Icardi'nin gol atacak daha iyi durumda olan takım arkadaşına pas vermek yerine şut atmaya karar vermesi üzerine kendisine kızan forvet ortağı Osvaldo ile çatışma yaşadı. Bu nedenle Osvaldo, Ocak ayı sonunda takımdan ayrıldı.

Sassuolo'ya karşı oynanan maçta Inter, Sassuolo savunmasından yaptığı bir hatanın ardından takımının tek golünü Icardi atarak maçı 1-3 kaybetti. Maçtan sonra, Guarín ile birlikte Mapei Stadyumu'nda Inter taraftarlarıyla tartıştı. Formasını taraftarlara fırlatan Icardi'ye forması hakaret edilerek geri atıldı. 7 Şubat'ta Icardi, Palermo'ya karşı evlerinde 3-0 kazanılan maçta iki gol atarak taraftarlara yanıt verdi ve bu goller sonrasında sevinç gösterisinde bulunmadı. Maçtan sonra Icardi medyaya, kutlama yapmamasının sebebinin taraftarlarla olan anlaşmazlığı değil, kulüp yöneticileriyle sözleşmesini yenilemenin bir yolunu bulamaması olduğunu söyledi. Daha sonra gol sevinci yapmadığı için Mancini tarafından eleştirildi. 2015-16 sezonu başlamadan önce, kötü bir 2014-15 sezonunun ardından statüsünü kaybeden Andrea Ranocchia'nın yerine Icardi'nin Inter'in yeni kaptanı olacağı açıklandı. 28 Ekim'de, deplasmanda Bologna'yı 0-1 yendikleri ve Icardi'nin maçın tek golünü Adem Ljajić'in yardımıyla attığı maçın ardından takım arkadaşlarını suçlayarak kendisine gerekli servisin yapılmadığından şikayet etti. 22 Kasım'da 100. Serie A maçında, Frosinone karşısında 4-0 kazanılan maçta gol atarak Inter'in sezonun en farklı galibiyetine imza atmasına yardımcı oldu. Inter'in 2015'teki son maçında Icardi'nin golü, Lazio'ya karşı evinde 2-1 kaybedilen maçta galibiyete yetmedi, ancak yine de takım yılı birinci bitirmeyi başardı. Yıl sonunda Icardi, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından dünyanın en iyi 82. futbolcusu seçildi. Şubat 2016'da birkaç gazete Inter'in Icardi için Manchester United'ın 30 milyon avroluk teklifini reddettiğini bildirdi. 9 Nisan'da 50. Serie A golünü deplasmanda Frosinone karşısında 1-0 kazanılan maçta attı. Icardi sezonu 16 gol 4 asist yaparak bitirdi.