Trabzonspor’da sezon sonu ayrılık kapıda! Yıldız isim milyonlarca euroya transfer olabilir

Bu sezon istediği sonuçları alma noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, dün akşam karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar önünde skorun yanı sıra oyun olarak da tutunamayan Fırtına, sahadan yenik ayrıldı. Maç sonunda ise kaptan Uğrucan Çakır'ın, Markus Gisdol ile tartıştığı anlar gündeme oturdu. Milli file bekçisi hareketi sonrasında sosyal medyadan özür diledi. Sezon sonu ise takımdan ayrılması gündemde. Kendisini isteyen takımlar var ve ilgi giderek artıyor. Yüsek bir bonservisle ayrılması muhtemel gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Uğrucan Çakır bu sezon beklentileri karşılayamadı
AVRUPA DEVLERİNE YAZILMIŞTI
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, özellikle şampiyonluk sezonunun ardından pek çok takımla anılmış ancak o dönem takımında kalmıştı. Bordo mavililer de yüksek tuttuğu bonservis beklentisini karşılayan takım bulamayınca kaptanını göndermeme kararı almıştı. Ancak ayrılık bu kez kesin gibi gözüküyor.
Uğrucan Çakır EURO 2024 kadrosunda kaleyi devralmak istiyor
HEDEFİ EURO 2024
Bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşamda 44 kez topu ağlarında gören Uğurcan Çakır, milli takımdaki yerini de korumak ve kaleyi turnuvada devralmak istiyor. Mert Günok'un önüne geçerek ay yıldızlı formayı giymeyi hedefleyen deneyimli eldiven eğer iyi bir performans gösterirse hem değerini hem de kazandıracağı parayı da yükseltmiş olacak.