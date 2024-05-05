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Trabzonspor'da sezon sonu ayrılık kapıda! Yıldız isim milyonlarca euroya transfer olabilir

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Bordo mavililerde karşılaşma sonrasında Mark Gisdol ile tartışan Uğurcan Çakır'ın sezon sonu takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 13:22 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 13:22
Trabzonspor’da sezon sonu ayrılık kapıda! Yıldız isim milyonlarca euroya transfer olabilir

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Bu sezon istediği sonuçları alma noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, dün akşam karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar önünde skorun yanı sıra oyun olarak da tutunamayan Fırtına, sahadan yenik ayrıldı. Maç sonunda ise kaptan Uğrucan Çakır'ın, Markus Gisdol ile tartıştığı anlar gündeme oturdu. Milli file bekçisi hareketi sonrasında sosyal medyadan özür diledi. Sezon sonu ise takımdan ayrılması gündemde. Kendisini isteyen takımlar var ve ilgi giderek artıyor. Yüsek bir bonservisle ayrılması muhtemel gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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AVRUPA DEVLERİNE YAZILMIŞTI

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, özellikle şampiyonluk sezonunun ardından pek çok takımla anılmış ancak o dönem takımında kalmıştı. Bordo mavililer de yüksek tuttuğu bonservis beklentisini karşılayan takım bulamayınca kaptanını göndermeme kararı almıştı. Ancak ayrılık bu kez kesin gibi gözüküyor.

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Uğrucan Çakır EURO 2024 kadrosunda kaleyi devralmak istiyorUğrucan Çakır EURO 2024 kadrosunda kaleyi devralmak istiyor

HEDEFİ EURO 2024

Bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşamda 44 kez topu ağlarında gören Uğurcan Çakır, milli takımdaki yerini de korumak ve kaleyi turnuvada devralmak istiyor. Mert Günok'un önüne geçerek ay yıldızlı formayı giymeyi hedefleyen deneyimli eldiven eğer iyi bir performans gösterirse hem değerini hem de kazandıracağı parayı da yükseltmiş olacak.

Uğurcan Çakır Trabzonspor kariyerinde 4 kupa kaldırdı

TALİPLERİ VAR

Trabzonspor ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kaldıran Uğurcan Çakır için Glasgow'un yeşil beyazlı ekibi Celtic devreye girdi. 3 kalecisi de yaşlı olan İskoç devi, kaleyi nispeten daha genç ve potansiyelli bir isme teslim etmek amacında. Bu sezon topladığı 84 puanla şampiyonluğa da çok yakın konumda bulunuyor. Eğer kupa kazanılırsa ve tecrübeli kaleci de imza atarsa gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek.

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