Trabzonspor’da sezon sonu ayrılık kapıda! Yıldız isim milyonlarca euroya transfer olabilir

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Uğrucan Çakır EURO 2024 kadrosunda kaleyi devralmak istiyor HEDEFİ EURO 2024 Bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşamda 44 kez topu ağlarında gören Uğurcan Çakır, milli takımdaki yerini de korumak ve kaleyi turnuvada devralmak istiyor. Mert Günok'un önüne geçerek ay yıldızlı formayı giymeyi hedefleyen deneyimli eldiven eğer iyi bir performans gösterirse hem değerini hem de kazandıracağı parayı da yükseltmiş olacak.