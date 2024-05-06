Son 3 hafta! Fenerbahçe’nin kalan maçları hangisi? Fener’in kaç puanı var?

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Teknik Direktör İsmail Kartal ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan ancak sonrasında birçok puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, son 4 haftaya Galatasaray'ın gerisinde giriyor. Aradaki 4 puan farkın kapanması için kalan maçlarını kazanması gereken sarı lacivertliler, rakibinin de kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlar da araştırmalarda bulıunarak takımlarının veya ezeli rakiplerinin kalan maçlarını öğrenmek istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek Peki, Fenerbahçe'nin hangi maçları kaldı? Fener'in kaç puanı var? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi devam ediyor Fenerbahçe sezon başından bu yana oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik elde ederken 1 defa da rakiplerine boyun eğdi. Rakipleri karşısında 89 gol bulurken 31 kere kendi kalesinde gördü.