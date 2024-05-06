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Son 3 hafta! Fenerbahçe'nin kalan maçları hangisi? Fener'in kaç puanı var?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kalan 4 haftada rakibi Galatasaray'ı geçmeye çalışacak ancak işi hiç de kolay değil. Peki, Fenerbahçe'nin hangi maçları kaldı ve şu an kaç puanı var? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 18:04 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 18:16
Son 3 hafta! Fenerbahçe’nin kalan maçları hangisi? Fener’in kaç puanı var?

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Teknik Direktör İsmail Kartal ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan ancak sonrasında birçok puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, son 4 haftaya Galatasaray'ın gerisinde giriyor. Aradaki 4 puan farkın kapanması için kalan maçlarını kazanması gereken sarı lacivertliler, rakibinin de kaybetmesini bekleyecek. Taraftarlar da araştırmalarda bulıunarak takımlarının veya ezeli rakiplerinin kalan maçlarını öğrenmek istiyor.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecekFenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek

Peki, Fenerbahçe'nin hangi maçları kaldı? Fener'in kaç puanı var? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi devam ediyorFenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi devam ediyor

Fenerbahçe sezon başından bu yana oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik elde ederken 1 defa da rakiplerine boyun eğdi. Rakipleri karşısında 89 gol bulurken 31 kere kendi kalesinde gördü.

Fenerbahçe kalesinde 31 gol gördüFenerbahçe kalesinde 31 gol gördü

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Sarı lacivertlilerin bu akşam Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma sonrasında önünde 3 maç bulunuyor. Şu an 89 puandalar. Kalan maçları ise şu şekilde;

  • Kayserispor
  • Galatasaray (D)
  • İstanbulspor
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