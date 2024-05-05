Bu sezon da milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, Trednyol Süper Lig'de Sivaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar elde edeceği galibiyetle birlikte Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla da olsa 7'ye çıkarmak ve ezeli rakibini baskı altına almak amacında. Diğer yandan Kırmızı beyazlılar ise elinden gelenin en iyisini yaparak beraberlik veya galibiyetle evine dönmeyi hedefliyor. İki güçlü ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak zorlu 90 dakika için çok sayda futbol sever de yayın bilgilerini öğrenmek adına araştırmalarda bulunuyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.
Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde bir engeli daha aşmak amacında
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 35'inci hafta karşılaşması olarak oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele Bein Sports 1, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray ilk maçta Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı
GOLCÜLERİN MAÇI OLACAK
Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma, golcülerin de mücadelesi olacak. Ev sahibi adına 21 gol kaydeden Arjantinli süper yıldız, 8 de asist yaparak takımını liderliğe taşımayı başardı. Watford kariyeri sonrasında İç Anadolu takımına imza atan Rej Manaj ise 18 kez rakip fileleri sarsıp 1 kez de gol servisi yaptı. 2145 dakika sahada kaldı. İki oyuncudan hangisinin bu akşam daha ön plana çıkacağı ve karşılaşmaya damga vuracağı merakla bekleniyor.