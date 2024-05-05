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Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda en önemli engellerden birini aşmak amacında. Konuk takım ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedfliyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye çelme takım Cimbom ile ilk yarıda 1-1 berabere kalan Yiğidolar da oldukça iddialı. Taraftarlar da karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek üzere araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 11:47 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 11:47
Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi

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Bu sezon da milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, Trednyol Süper Lig'de Sivaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar elde edeceği galibiyetle birlikte Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla da olsa 7'ye çıkarmak ve ezeli rakibini baskı altına almak amacında. Diğer yandan Kırmızı beyazlılar ise elinden gelenin en iyisini yaparak beraberlik veya galibiyetle evine dönmeyi hedefliyor. İki güçlü ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak zorlu 90 dakika için çok sayda futbol sever de yayın bilgilerini öğrenmek adına araştırmalarda bulunuyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 35'inci hafta karşılaşması olarak oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele Bein Sports 1, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

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GOLCÜLERİN MAÇI OLACAK

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma, golcülerin de mücadelesi olacak. Ev sahibi adına 21 gol kaydeden Arjantinli süper yıldız, 8 de asist yaparak takımını liderliğe taşımayı başardı. Watford kariyeri sonrasında İç Anadolu takımına imza atan Rej Manaj ise 18 kez rakip fileleri sarsıp 1 kez de gol servisi yaptı. 2145 dakika sahada kaldı. İki oyuncudan hangisinin bu akşam daha ön plana çıkacağı ve karşılaşmaya damga vuracağı merakla bekleniyor.

Sivaspor Rams Park'tan galibiyetle dönmek istiyor

EVDE PARMAK ISIRTIYOR

Galatasaray ayrıca ligdeki son 22 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak ilk yarıdaki Hatay deplasmanında yenilen Cim Bom, daha sonraki 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Aslan'ın iç saha performansı da göz kamaştırıcı. Sarı-Kırmızılı ekip bu sezon evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazandı, geçen sezonun 2. haftasındaki Giresun sınavından bu yana da kaybetmiyor. Galatasaray'ın iç sahadaki son 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberliği var.

Koita Fenerbahçe karşısında fileleri havalandırmıştı

KANARYA'YA BÜYÜK BASKI

Rekorların dışında Sivasspor maçının şampiyonluk yolunda da önemi büyük. Sarı-Kırmızılı ekip kazanırsa yine maç fazlasıyla Fenerbahçe ile aradaki farkı 7 puana çıkaracak. SarıLacivertliler ise kümede kalma savaşını sürdüren Konyaspor karşısında yarın deplasmanda çok kritik bir sınav verecek. Aslan bugün taraftarının da desteğiyle kazanıp, ezeli rakibini baskı altında tutmanın hesapları içinde.

Mauro Icardi gol krallığının zirvesinde yer alıyor

ICARDİ ZİRVEDE

Cim Bom'un Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 6 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 30 maçta oynayan Icardi, 21 gol kaydetti ve krallık yarışında Fenerbahçe'nin santrforu Dzeko'nun önünde zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcu Sivas karşısında gol serisini sürdürmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Sivasspor sonrası Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak

GALATASARAY: 21 SİVASSPOR: 7

Galatasaray ile Sivasspor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 35 müsabakada SarıKırmızılılar 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Kırmızı-Beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

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