Bu sezon da milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, Trednyol Süper Lig'de Sivaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar elde edeceği galibiyetle birlikte Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla da olsa 7'ye çıkarmak ve ezeli rakibini baskı altına almak amacında. Diğer yandan Kırmızı beyazlılar ise elinden gelenin en iyisini yaparak beraberlik veya galibiyetle evine dönmeyi hedefliyor. İki güçlü ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak zorlu 90 dakika için çok sayda futbol sever de yayın bilgilerini öğrenmek adına araştırmalarda bulunuyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın ve takip yapılabilen kanallar listesi haberimizde yer almaktadır.