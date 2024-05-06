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İsmail Kartal'dan olay karar! Konyaspor maçında 2 yıldıza kesik

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek'in sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sahadaki 3. Türk'ün kim olacağı merak konusuydu. Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yeri garantiyken teknik direktör İsmail Kartal, 3. isim için olay bir karar verdi ve iki gözdesinden vazgeçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 14:15 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 14:15
İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçında 2 yıldıza kesik

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

F.Bahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda F.Bahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. F.Bahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

EN GOLLÜ MAÇ BU SEZON OYNANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı. F.Bahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı. Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

F.BAHÇE SON 10 LİG MAÇINDA 6 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

KANARYA'DA 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

3. TÜRK MERT HAKAN OLACAK!

İsmail Kartal, Konyaspor maçında Ferdi ve İrfan Can'ın ardından sahaya süreceği 3. Türk futbolcuyu da belirledi. Kartal'ın Krunic ve Çağlar'ı sahaya sürmesi beklenirken, stoperde Becao, orta sahada ise Mert Hakan'ın 11'de başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler:

KONYASPOR: Slowik, Ahmet, Damjanovic, Adil, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Moreno, Muhammet

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

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