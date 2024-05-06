FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan olay karar! Konyaspor maçı 11’inde değişiklik

F.BAHÇE'DE 2 EKSİK Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU F.Bahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda F.Bahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. F.Bahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.