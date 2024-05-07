Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

TÜRKİYE KUPASI'NDA 12. MAÇ

Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936'dan bu yana süregelen rekabette Türkiye Kupası'nda 11 kez karşılaştı. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü ile yapıldı. Eleme usulündeki eşleşmelerde her iki taraf da 4 kez tur atlarken, grup aşamasında karşılaştıkları 2 maçın birini Beşiktaş kazandı, diğeri ise berabere sonuçlandı.