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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. 0-0'lık beraberliğin ardından Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. İki takımda da hedef, tur için yeterli sonucu alıp adını finale yazdırmak ve rakibini beklemek. İşte Beşiktaş - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:04 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:06
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

TÜRKİYE KUPASI'NDA 12. MAÇ

Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936'dan bu yana süregelen rekabette Türkiye Kupası'nda 11 kez karşılaştı. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü ile yapıldı. Eleme usulündeki eşleşmelerde her iki taraf da 4 kez tur atlarken, grup aşamasında karşılaştıkları 2 maçın birini Beşiktaş kazandı, diğeri ise berabere sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

22 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR

Ankaragücü, finale çıkma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı deplasmanda 22 yıldır mağlup edemiyor. Sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik skorla elde etti. O tarihten sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 17 maçın 16'sını kaybeden Ankaragücü, sadece 1 maçta beraberlik alabildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Bassogog, Flips, Erkan, C'Giovanis, Sowe

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

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