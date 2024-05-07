Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk final bileti kesiliyor! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 12. MAÇ
Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936'dan bu yana süregelen rekabette Türkiye Kupası'nda 11 kez karşılaştı. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü ile yapıldı. Eleme usulündeki eşleşmelerde her iki taraf da 4 kez tur atlarken, grup aşamasında karşılaştıkları 2 maçın birini Beşiktaş kazandı, diğeri ise berabere sonuçlandı.
22 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR
Ankaragücü, finale çıkma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı deplasmanda 22 yıldır mağlup edemiyor. Sarı-lacivertliler, rakipleri karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik skorla elde etti. O tarihten sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 17 maçın 16'sını kaybeden Ankaragücü, sadece 1 maçta beraberlik alabildi.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Bassogog, Flips, Erkan, C'Giovanis, Sowe