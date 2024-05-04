Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar kritik sınavdan zaferle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak ve mutlu sona ulaşabilmek adına bir engeli daha aşmak amacında. Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencilerini en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlayarak maksimum verimi almaya çalışıyor. Deneyimli antrenörün sahaya süreceği kadro da netleşiyor. Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde.