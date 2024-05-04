7 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Aslan, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak.
KAYBETMEYİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, N'Jie, Manaj