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Sivasspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu kararı...

Trendyol Süper Lig'de 35'inci hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan birine çıkacak olan Lider Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek bir engeli daha aşmak isterken Yiğidolar ise Trabzonspor ve Fenerbahçe sonrası bir büyük takımdan daha puan koparmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Okan Buruk'un yarınki mücadeleye çıkması beklenen kadro şekillendi. Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 14:15 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 14:15
Sivasspor Galatasaray maçı muhtemel 11’ler! Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu kararı...

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Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar kritik sınavdan zaferle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak ve mutlu sona ulaşabilmek adına bir engeli daha aşmak amacında. Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencilerini en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlayarak maksimum verimi almaya çalışıyor. Deneyimli antrenörün sahaya süreceği kadro da netleşiyor. Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'leri haberimizde.

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka Bein Sports 1, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan Galatasaray, son üç iç saha karşılaşmasında 5 puan kaybetti (1G 1B 1M).
  • Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu takım Galatasaray (21) ancak Yiğidolar, sarı-kırmızılılara rakip olduğu son altı lig maçının sadece ikisini kaybetti (2G 2B).
  • Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın tamamını kazanan Galatasaray, lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, son puan kaybını Ocak 2024'te Sivasspor'a konuk olduğu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak yaşadı.
  • Süper Lig'de çıktığı son dört maçın üçünü kazanan Sivasspor (1B), Bülent Uygun yönetiminde daha önceki 13 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (4G 5B 4M).
  • Evinde oynadığı son 34 Süper Lig maçında da gol atan Galatasaray (toplam 86), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor (Aralık 2000-Kasım 2002). Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada çıktığı son 20 maçın tamamını kazandı ve bu karşılaşmalarda 51 gol sevinci yaşadı.
  • İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Sivasspor (4G 3B), kulüp tarihinin bu şekildeki en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Mart-Eylül 2021).
  • Bu sezon ceza sahası dışından en fazla gol atan iki Süper Lig takımından biri olan Galatasaray (15; Fenerbahçe ile eşit), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarlamak istiyor (2016/17'de 16).
  • Süper Lig'deki son altı maçında da en az bir golde pay sahibi olan Dries Mertens (2 gol & 7 asist), daha uzun bir seriyi en son Nisan-Ağustos 2019 arasında Napoli formasıyla yakaladı (8 maç).
  • Süper Lig'de görev yaptığı son altı lig maçında da gol katkısı sağlayan Mauro Icardi (7 gol & 1 asist), kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak.
  • Rey Manaj bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golün yedisini ceza sahası dışından kaydetti. Opta'nın detaylı gol verisine sahip olduğu 2010/11'den bu yana bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan sadece iki isim bulunuyor: Selçuk İnan (2011/12'de 8) ve Talisca (2016/17'de 8).

Dires Mertens attığı golle yine kalitesini konuşturdu

7 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Aslan, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak.

Sivasspor'un hedefi yine Galatasaray'dan puan alabilmek

KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'un hedefi yine kazanmak

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Turgunboev, Charisis, İbrahim, N'Jie, Manaj

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