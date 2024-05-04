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Son dakika Fenerbahçe haberi | İlk bomba patlıyor! Gol makinesi imza atabilir...

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe diğer yandan transfere de odaklanmış durumda. Sarı lacivertliler sezon sonundaki duruma bakmadan iddialı birk adro kurabilmek adına mücadelesine başladı. Gündemde birçok isim bulunurken gözlerin çevrildiği isimlerden biri Portekiz'de forma giyiyor. Attığı gollerle bu yıla damga vuran başarılı futbolcunun imzası için Başkan yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal'dan gelen rapor üzeirne harekete geçti. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 10:32 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:23
Son dakika Fenerbahçe haberi | İlk bomba patlıyor! Gol makinesi imza atabilir...

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Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe'de kalan 4 karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler Konyaspor deplasmanı sonrasında Kayserispor'u evinde ağırlayıp derbi için Rams Park'a konuk olacak. Sezonu ise İstanbulspor mücadelesiyle kapatacak. 12 puan alması yetmeyen Kanarya'ya Cimbom'un da puan kaybetmesi gerek. Ancak herkes oldukça inançlı ve mutlu sonun geleceğine inanıyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Gündemdeki isimlerden biri Portekiz'de forma giyiyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrılacakFenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrılacak

ÖNCELİK YOLCULARIN

Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Joshua King gibi isimler ön plana çıkıyor. İki isim de verimsizlikleri nedeniyle geldikleri günden bu yana eleştirilerin hedefi halimne geldi. Batshuayi'nin sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi. Opsiyon maddesini kullanacak Kanarya, kiralık anlaşmaları sona eren yabancıların bazılarını elden çıkarabilmek adına görüşmeler yapacak.

Fenerbahçe son maçında Beşiktaş'ı 2-1 yendiFenerbahçe son maçında Beşiktaş'ı 2-1 yendi

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER BOMBASI!

Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un her ne kadar bırakmaya yakın görünse de seçim için adaylığını açıklaması bekleniyor. Yeni döneminde farklı ve bir o kadar güçlü kadro oluşturmayı hedefleyen Koç, birçok oyuncu için teknik heyet ve izleme ekibinden referans aldı, görüşlerini sordu. Sezon bittikten sonra ise imzaların atılabilmesi adına temaslar başladı. O futbolculardan biri ise Jota Silva.

Jota Silva'nın kontrarı gelecek sezon sonu bitiyor

JOTA SİLVA BOMBASI!

Fenerbahçe yeni sezon transferleri kapsamında Vitora Guimaraes'te forma giyen Jota Silva'yı transfer listesine ekledi. Bu sezon çıktığı 39 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez sarsıp 7 de asist yapan başarılı futbolcu, adını birçok takımın da gündemine getirdi. O ekiplerden biri de Fenerbahçe. Sarı lacivertli ekibin bonservisini sormak üzere temasa geçtiği Portekizli yöneticilerin pazarlık kapısı 10 milyon eurodan açıldı. Yönetim işi sıkı tutarak hem göndermek istediği oyuncuların maliyetinden kurtulmak hem de yıldız ismi almak amacında.

Jota Silva 15 gol atıp 7 de asist yaptı

JOTA SİLVA KİMDİR?

Tam adı João Pedro Ferreira Silva olan Jota Silva, 1 Ağustos 1999 tarihinde Gondomar'da doğdu. Portekiz asıllı futbolcu 24 yaşındadır. Futbola UD Sousense'de başladı ve sonrasında FC Paços de Ferreira'ya transfer oldu. Espino, Leixoes ve Casa Pia'da forma giydi. 2022'de ise ülkenin en önemli takımlarından Vitoria Gıimaraes'e imza attı. 190 bin euroya geldiği takımında bugüne kadar 79 maça çıktı. 19 gol atıp 11 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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