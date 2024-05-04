İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrılacak ÖNCELİK YOLCULARIN Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Joshua King gibi isimler ön plana çıkıyor. İki isim de verimsizlikleri nedeniyle geldikleri günden bu yana eleştirilerin hedefi halimne geldi. Batshuayi'nin sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi. Opsiyon maddesini kullanacak Kanarya, kiralık anlaşmaları sona eren yabancıların bazılarını elden çıkarabilmek adına görüşmeler yapacak.