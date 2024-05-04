Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe'de kalan 4 karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler Konyaspor deplasmanı sonrasında Kayserispor'u evinde ağırlayıp derbi için Rams Park'a konuk olacak. Sezonu ise İstanbulspor mücadelesiyle kapatacak. 12 puan alması yetmeyen Kanarya'ya Cimbom'un da puan kaybetmesi gerek. Ancak herkes oldukça inançlı ve mutlu sonun geleceğine inanıyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Gündemdeki isimlerden biri Portekiz'de forma giyiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de birçok isimle yollar ayrılacak
ÖNCELİK YOLCULARIN
Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Joshua King gibi isimler ön plana çıkıyor. İki isim de verimsizlikleri nedeniyle geldikleri günden bu yana eleştirilerin hedefi halimne geldi. Batshuayi'nin sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi. Opsiyon maddesini kullanacak Kanarya, kiralık anlaşmaları sona eren yabancıların bazılarını elden çıkarabilmek adına görüşmeler yapacak.
Fenerbahçe son maçında Beşiktaş'ı 2-1 yendi
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER BOMBASI!
Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un her ne kadar bırakmaya yakın görünse de seçim için adaylığını açıklaması bekleniyor. Yeni döneminde farklı ve bir o kadar güçlü kadro oluşturmayı hedefleyen Koç, birçok oyuncu için teknik heyet ve izleme ekibinden referans aldı, görüşlerini sordu. Sezon bittikten sonra ise imzaların atılabilmesi adına temaslar başladı. O futbolculardan biri ise Jota Silva.