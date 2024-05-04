Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz MAÇ SONUCU

Teknik direktör Carlo Ancelotti, son oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih maçına göre ilk 11'deki 10 futbolcusunu değiştirirken, sadece defans oyuncusu Nacho yerini korudu.

Real Madrid'de en büyük yenilik yaklaşık 9 ay süren sakatlıktan çıkan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in ilk 11'de yer alması oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz (Dk. 51), Arda Güler'in yerine oyuna girdikten bir dakika sonra rakip ağları havalandıran Bellingham (Dk. 68) ve uzatmalarda Joselu (Dk. 90+3) oldu.