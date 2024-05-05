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Galatasaray'da dev transfer operasyonu: 9 futbolcu ayrılacak

Gelecek sezonın transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 12 yabancı kuralının yanı sıra kadro kalitesini de yukarı çekebilmek adına önemli isimleri almayı hedefleyen Cimbom'da 9 ayrılık kesin gibi gözüküyor. Bir yıldızın durumu ise henüz netleşmedi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:03 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:03
Galatasaray’da dev transfer operasyonu: 9 futbolcu ayrılacak

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Galatasaray'da bir yaz transfer sezonu daha hareketli geçecek. Yazın Florya'ya adeta akın eden yıldızların ardından devre arası da hareketli geçmişti. Serge Aurier ile Carlos Vinicius kiralanmış ve Derrick Köhn'ün bonservisi alınmıştı. Haziran ayından itibaren Cimbom'u yine yoğun bir mesai bekliyor. Yönetim gözden çıkarılan, kontratı biten veya kiralık olan futbolcularıyla yollarını ayıracak. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine görüşmelere başlanan bir oyuncunun durumu ise henüz netleşmedi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Davinson Sanchez Galatasaray'dan yüksek ücretli bir transferle ayrılabilirDavinson Sanchez Galatasaray'dan yüksek ücretli bir transferle ayrılabilir

DEFANSTA DEĞİŞİM

Galatasaray'ın bu sezon en gözde mevkilerinden biri stoper oldu. Görev alan tüm futbolcular ön plana çıkmayı başardı. Victor Nelsson ile yaz aylarında İstanbul'a ayak basan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı pek çok takımın transfer listesine girdi. Sanchez ile Nelsson'un yüksek bedelle transfer yapması bekleniyor. Serge Aurier ile yeni bir kontrat yapılmayacak. Kulübü Nottingham Forest da yola devam etmeme kararı aldı.

Tanguy Ndombele bu sezonun en büyük hayal kırıklığı olduTanguy Ndombele bu sezonun en büyük hayal kırıklığı oldu

İKİ YILDIZ GÖNDERİLECEK

Sezon başında kiralanan futbolcıardan biri Tanguy Ndombele'ydi. Fransız futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yaratırken yüksek maliyeti nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu. Devre arasında ayrılması bekleniyordu ancak talip çıkmayınca kaldı. Haziran ayından itibaren kulübüne geri dönecek. Ayrıca Sergio Oliveira da disiplimsiz davranışlarının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli yıldız ile ilgili tek sorun yüksek maaşı.

Tete beklentileri karşılayamadı

HÜCUM SİLBAŞTAN

Sarı kırmızılı kulüp en köklü değişimi hücum hattında yaşayacak. Tete ve Zaha için teklifler bekleniyor. Eğer tatmin edici bir seviyede öneri gelirse gidişlerine onay verilecek. Carlos Vinicius'un kiralık anlaşmasının devam edilmesine ihtimal verilmiyor. Ziyech ile de yeni kontrat yapılması pek gerçekçi gözükmüyor. Mertens'te ise Belçikalı futbolcunun vereceği karar bekleniyor.

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