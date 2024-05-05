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Davinson Sanchez Galatasaray'dan yüksek ücretli bir transferle ayrılabilir DEFANSTA DEĞİŞİM Galatasaray'ın bu sezon en gözde mevkilerinden biri stoper oldu. Görev alan tüm futbolcular ön plana çıkmayı başardı. Victor Nelsson ile yaz aylarında İstanbul'a ayak basan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı pek çok takımın transfer listesine girdi. Sanchez ile Nelsson'un yüksek bedelle transfer yapması bekleniyor. Serge Aurier ile yeni bir kontrat yapılmayacak. Kulübü Nottingham Forest da yola devam etmeme kararı aldı.