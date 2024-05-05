Galatasaray'da bir yaz transfer sezonu daha hareketli geçecek. Yazın Florya'ya adeta akın eden yıldızların ardından devre arası da hareketli geçmişti. Serge Aurier ile Carlos Vinicius kiralanmış ve Derrick Köhn'ün bonservisi alınmıştı. Haziran ayından itibaren Cimbom'u yine yoğun bir mesai bekliyor. Yönetim gözden çıkarılan, kontratı biten veya kiralık olan futbolcularıyla yollarını ayıracak. Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine görüşmelere başlanan bir oyuncunun durumu ise henüz netleşmedi. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Davinson Sanchez Galatasaray'dan yüksek ücretli bir transferle ayrılabilir
DEFANSTA DEĞİŞİM
Galatasaray'ın bu sezon en gözde mevkilerinden biri stoper oldu. Görev alan tüm futbolcular ön plana çıkmayı başardı. Victor Nelsson ile yaz aylarında İstanbul'a ayak basan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı pek çok takımın transfer listesine girdi. Sanchez ile Nelsson'un yüksek bedelle transfer yapması bekleniyor. Serge Aurier ile yeni bir kontrat yapılmayacak. Kulübü Nottingham Forest da yola devam etmeme kararı aldı.
Tanguy Ndombele bu sezonun en büyük hayal kırıklığı oldu
İKİ YILDIZ GÖNDERİLECEK
Sezon başında kiralanan futbolcıardan biri Tanguy Ndombele'ydi. Fransız futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yaratırken yüksek maliyeti nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu. Devre arasında ayrılması bekleniyordu ancak talip çıkmayınca kaldı. Haziran ayından itibaren kulübüne geri dönecek. Ayrıca Sergio Oliveira da disiplimsiz davranışlarının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli yıldız ile ilgili tek sorun yüksek maaşı.