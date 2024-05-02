SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

Sezon başında Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, kararını Real Madrid'den yana kullanmıştı. Sakatlıklarla boğuşarak sezonu geçiren milli yıldızımız, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başladığı Real Sociedad maçında ağları sarsarken adından yine söz ettirdi. İspanyol basını Arda'nın bir hayaline daha kavuşacağını yazdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 17:04 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 17:07
Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, İspanya'da uzun yıllar görülmeyen bir transfer savaşına da sebep olmuştu.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

Barcelona ve Real Madrid başkanlarının bizzat istediği milli yıldız, İspanya'da uzun süre gündem olurken kararını Real Madrid'den yana kullanmıştı.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

Eflatun beyazlılardaki kariyerine iyi başlayamayan Arda, neredeyse tüm sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi. İlk olarak kupada 11'de şans bulan Arda, sonrasında forma şansını artırdı ve ağları da sarsmaya başladı.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

İlk golünü Celta Vigo ağlarına gönderen genç yıldız, son olarak ilk 11'de başladığı Real Sociedad deplasmanında maçın tek golüne imza attı.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

ANCEOTTİ'NİN GÖZÜNE GİRDİ!

İlk etapta Arda Güler için zamana ihtiyacı var açıklamaları yapan Ancelotti, şimdilerde ise Arda'nın formaya hazır olduğu mesajlarını veriyor.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

HAYALİNE KAVUŞUYOR!

Real Madrid formasıyla gollerine başlayan Arda Güler bir hayaline daha kavuşuyor. İspanyol basını milli yıldızın bu hafta sonu oynanacak Cadiz maçına ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Böylelikle Arda, Santiago Barnabeu'da ilk kez bir maça 11'de başlamış olacak.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

Haberde; Ancelotti'nin Bayern maçı öncesi rotasyona gideceği ve Arda Güler'in Sociedad maçında olduğu gibi yedek ağırlıklı kadroyla sahada olacağı yazıldı.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

La Liga'da açık ara lider konumda bulunan Real Madrid, bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Barcelona'nın Girona deplasmanında takılması halinde, eflatun beyazlılar Cadiz'i yenip şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA