Arda Güler hayaline kavuşuyor! İspanyollar duyurdu

İlk golünü Celta Vigo ağlarına gönderen genç yıldız, son olarak ilk 11'de başladığı Real Sociedad deplasmanında maçın tek golüne imza attı.

ANCEOTTİ'NİN GÖZÜNE GİRDİ! İlk etapta Arda Güler için zamana ihtiyacı var açıklamaları yapan Ancelotti, şimdilerde ise Arda'nın formaya hazır olduğu mesajlarını veriyor.

HAYALİNE KAVUŞUYOR! Real Madrid formasıyla gollerine başlayan Arda Güler bir hayaline daha kavuşuyor. İspanyol basını milli yıldızın bu hafta sonu oynanacak Cadiz maçına ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Böylelikle Arda, Santiago Barnabeu'da ilk kez bir maça 11'de başlamış olacak.

Haberde; Ancelotti'nin Bayern maçı öncesi rotasyona gideceği ve Arda Güler'in Sociedad maçında olduğu gibi yedek ağırlıklı kadroyla sahada olacağı yazıldı.

ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR La Liga'da açık ara lider konumda bulunan Real Madrid, bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Barcelona'nın Girona deplasmanında takılması halinde, eflatun beyazlılar Cadiz'i yenip şampiyonluğunu ilan edebilecek.