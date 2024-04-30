9 unutulmaz isim listenin en başına oturdu! Fenerbahçe’den fırtına gibi geçen efsane futbolcular!

Fenerbahçe tarihinde iz bırakan yabancı futbolcular, sadece sahada değil, kulübe verdikleri hizmetle de unutulmazlar arasında yer alıyor. İşte, sarı-lacivertli formayı giymiş en iyi 10 yabancı futbolcudan bazıları...
ELVİR BOLIC
Fenerbahçe tarihinde iz bırakan yabancı futbolcular, sadece sahada değil, kulübe verdikleri hizmetle de unutulmazlar arasında yer alıyor. İşte, sarı-lacivertli formayı giymiş en iyi 10 yabancı futbolcudan bazıları...
ELVİR BOLIC
Fenerbahçe'nin golcü yabancılarından biri olan Elvir Bolić önemli bir iz bıraktı, özellikle hatırlanan golüyle büyük bir başarı elde etti.
🔶
UCHE OKECHUKWU
Uche Okechukwu Fenerbahçe tarihindeki en iyi yabancı stoperlerden biri olarak, savunmada önemli bir rol oynadı ve unutulmaz anlar yaşattı.
🔶
PIERRE VAN HOOIJDONK
Pierre van hooıjdonk Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte serbest vuruşlardaki ustalığı ve golcülüğüyle ön plana çıktı, takıma büyük katkı sağladı.
🔶
NICOLAS ANELKA
Nicolas Anelka Genç yaşta Fenerbahçe'ye katılarak büyük bir transfer başarısı olan Anelka, takıma dinamizm kattı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.
🔶
ROBERTO CARLOS
Sol bek pozisyonunda efsanevi bir kariyere sahip olan Carlos, Fenerbahçe'ye geldiğinde büyük bir heyecan yarattı ve takıma önemli katkılar sağladı.
🔶
DIEGO LUGANO
Fenerbahçe'nin unutulmaz stoperlerinden biri olan Lugano, hırsı ve liderliğiyle takımı sırtlamış önemli isimlerden biri oldu.
🔶
JAY JAY OKOCHA
Yetenekli ve hareketli oyunuyla dikkat çeken Okocha, Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahiptir, ancak diğer isimlere göre biraz daha geride kalabilir.
🔶
HARALD TONI SCHUMACHER
Kaleci olarak önemli başarılar elde etmiş olsa da, diğer listedeki isimlere göre Fenerbahçe tarihinde biraz daha geride kalabilir. Ancak küçüklüğünde kaleye geçtiğinde kendisini Schumacher yerine koyanlar için büyük önem taşıyan isimler arasında yer alıyor.
🔶
ALEX DE SOUZA
Fenerbahçe tarihinin en sevilen ve unutulmaz oyuncularından biri olan Alex De Souza günümüzde hala anılan isimler arasında yer alıyor. Souza hem gol krallığı hem de asistlerde önemli başarılar elde etti.