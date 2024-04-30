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9 unutulmaz isim listenin en başına oturdu! Fenerbahçe'den fırtına gibi geçen efsane futbolcular!

Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak, yıllar boyunca birçok yabancı futbolcuya ev sahipliği yapmıştır. Bu futbolcular, sadece sahadaki üstün performanslarıyla değil, aynı zamanda kulübe kattıkları değer ve sergiledikleri olağanüstü sporculuklarla Fenerbahçe tarihinde derin izler bırakmışlardır. Sarı-lacivertli formayı terletmiş en iyi yabancı futbolcuları ele aldığımızda, hem teknik becerileri hem de takıma olan bağlılıklarıyla öne çıkan efsane isimler karşımıza çıkar.

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 10:10 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 10:10
9 unutulmaz isim listenin en başına oturdu! Fenerbahçe’den fırtına gibi geçen efsane futbolcular!

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Fenerbahçe tarihinde iz bırakan yabancı futbolcular, sadece sahada değil, kulübe verdikleri hizmetle de unutulmazlar arasında yer alıyor. İşte, sarı-lacivertli formayı giymiş en iyi 10 yabancı futbolcudan bazıları...

ELVİR BOLIC

Elvir BolićElvir Bolić

Fenerbahçe'nin golcü yabancılarından biri olan Elvir Bolić önemli bir iz bıraktı, özellikle hatırlanan golüyle büyük bir başarı elde etti.

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UCHE OKECHUKWU

Uche OkechukwuUche Okechukwu

Uche Okechukwu Fenerbahçe tarihindeki en iyi yabancı stoperlerden biri olarak, savunmada önemli bir rol oynadı ve unutulmaz anlar yaşattı.

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PIERRE VAN HOOIJDONK

Pierre van Hooijdonk

Pierre van hooıjdonk Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte serbest vuruşlardaki ustalığı ve golcülüğüyle ön plana çıktı, takıma büyük katkı sağladı.

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NICOLAS ANELKA

Nicolas Anelka

Nicolas Anelka Genç yaşta Fenerbahçe'ye katılarak büyük bir transfer başarısı olan Anelka, takıma dinamizm kattı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

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ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos

Sol bek pozisyonunda efsanevi bir kariyere sahip olan Carlos, Fenerbahçe'ye geldiğinde büyük bir heyecan yarattı ve takıma önemli katkılar sağladı.

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DIEGO LUGANO

Diego Lugano

Fenerbahçe'nin unutulmaz stoperlerinden biri olan Lugano, hırsı ve liderliğiyle takımı sırtlamış önemli isimlerden biri oldu.

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JAY JAY OKOCHA

Jay Jay Okocha

Yetenekli ve hareketli oyunuyla dikkat çeken Okocha, Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahiptir, ancak diğer isimlere göre biraz daha geride kalabilir.

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HARALD TONI SCHUMACHER

Harald Toni Schumacher

Kaleci olarak önemli başarılar elde etmiş olsa da, diğer listedeki isimlere göre Fenerbahçe tarihinde biraz daha geride kalabilir. Ancak küçüklüğünde kaleye geçtiğinde kendisini Schumacher yerine koyanlar için büyük önem taşıyan isimler arasında yer alıyor.

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ALEX DE SOUZA

ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe tarihinin en sevilen ve unutulmaz oyuncularından biri olan Alex De Souza günümüzde hala anılan isimler arasında yer alıyor. Souza hem gol krallığı hem de asistlerde önemli başarılar elde etti.

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