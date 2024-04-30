9 unutulmaz isim listenin en başına oturdu! Fenerbahçe’den fırtına gibi geçen efsane futbolcular!

Kaleci olarak önemli başarılar elde etmiş olsa da, diğer listedeki isimlere göre Fenerbahçe tarihinde biraz daha geride kalabilir. Ancak küçüklüğünde kaleye geçtiğinde kendisini Schumacher yerine koyanlar için büyük önem taşıyan isimler arasında yer alıyor.

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ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe tarihinin en sevilen ve unutulmaz oyuncularından biri olan Alex De Souza günümüzde hala anılan isimler arasında yer alıyor. Souza hem gol krallığı hem de asistlerde önemli başarılar elde etti.