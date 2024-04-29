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Real Madrid'i sırtladı Galatasaray'a geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için Real Madrid'in yıldızını gündemine aldı. Bu sezon eflatun beyazlıların gol yükünü çeken yıldız isim de transfere yeşil ışık yaktı. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:42 Güncelleme 29 Nisan 2024, 15:51
Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor!

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Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Cimbom, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu. Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Cimbom bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını korudu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Öte yandan Galatasaray, kalan son 4 haftada tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sarı kırmızılılarda tüm camia bu hedefe konsantre olmuş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Ancak yönetim bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Galatasaraylı idareciler yaz transfer döneminde gerçekleştireceği hamleler için hummalı bir bir çalışma içindeydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Yönetim 24. şampiyonluğun gelmesi halinde transferde çok daha rahat hamleler yapabilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Bu doğrultuda sarı kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Ligin zirvede bitirilmesi halinde elde edilecek gelir, transferde önemli yıldızların kadroya katılmasını beraberinde getirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Uzun süredir geniş kapsamlı bir transfer çalışması yapan yönetim, yeni sezondaki oyuncu hedeflerini belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş isimlerle temas halinde olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk bombası belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Aslan'ın, bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sarı kırmızılı yönetimin hedefindeki o isme teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

İşte Galatasaray'ın istediği o futbolcu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

G.SARAY'DAN JOSELU BOMBASI!

Galatasaray'ın, Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sarı kırmızılıların, bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Galatasaraylı kurmayların, 1 senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis teklif edeceği ileri sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Joselu'nun ise İspanyol temsilcisinden ayrılarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve resmiyete dökülebileceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Sezon başında Real Madrid'in 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Joselu, 43 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Deneyimli forvet bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

1.91 boyundaki forvet kariyerinde Alaves, Stoke, Newcastle, Dep. La Coruna, Hannover, Hoffenheim, Frankfurt ve Celta Vigo gibi takımlarda da forma giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız isim, ülke milli takımında ise çıktığı 10 karşılaşmada 5 gol atmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Real Madrid’i sırtladı Galatasaray’a geliyor! Joselu bombası

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