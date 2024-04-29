SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon için listesini oluşturan sarı lacivertliler, orta sahaya da bir takviye yapacak. Kanarya aradığı ismi ise İskoçya'da buldu. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 11:16 Güncelleme 29 Nisan 2024, 18:08
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Sarı-lacivertlilerin golleri Mich Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş karşısında hata yapmayarak puanını 89'a yükseltti ve Galatasaray'ın arkasında zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Dev derbide takımının 2. golünü atarak galibiyette pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıları da boş geçmeyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 45 resmi maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

18 gol 12 asistlik performansla 30 gole doğrudan etki eden İrfan Can Kahveci, üst üste 4 resmi maçında 4. golünü attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Derbide sakatlanan İsmail Yüksek ise moralleri bozdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçında 17. dakika sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Ayak bileğindeki bağlar kopan İsmail Yüksek'in 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Öte yandan önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Kadroyu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz ismi aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Celtic'den Matt O'Riley'i yakın takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki genç futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 14 gol 16 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

23 yaşındaki orta saha, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Matt O’Riley bombası! Yeni sezonun ilk transferi olacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA