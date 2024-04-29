Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo

Orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Celtic 'den Matt O'Riley 'i yakın takibe aldı.

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki genç futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic 'le 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 14 gol 16 asistlik performans sergiledi.

Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.