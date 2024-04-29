Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin golleri Mich Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş karşısında hata yapmayarak puanını 89'a yükseltti ve Galatasaray'ın arkasında zirve takibini sürdürdü.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Dev derbide takımının 2. golünü atarak galibiyette pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiriyor.
Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıları da boş geçmeyen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 45 resmi maçta forma giydi.
18 gol 12 asistlik performansla 30 gole doğrudan etki eden İrfan Can Kahveci, üst üste 4 resmi maçında 4. golünü attı.
Derbide sakatlanan İsmail Yüksek ise moralleri bozdu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş maçında 17. dakika sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.
Ayak bileğindeki bağlar kopan İsmail Yüksek'in 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Kadroyu güçlendirmek için düğmeye basan sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz ismi aldı.
Orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Celtic'den Matt O'Riley'i yakın takibe aldı.
Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki genç futbolcu için sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.
Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 43 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 14 gol 16 asistlik performans sergiledi.
Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.
Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.
23 yaşındaki orta saha, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.