Süper Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam edecek. Adana Demirspor - Galatasaray maçıyla başlayacak haftanın en dikkat çeken karşılaşması kuşkusuz Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi olacak.

Şampiyonluk yarışında bir yara daha almak istemeyen sarı lacivertliler, cumartesi günü sahasında ezeli rakibini konuk edecek. Bu dev maçın hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek.

Haftanın hakemleri şu şekilde;

OLAYLI MAÇIN HAKEMİYDİ!



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanan ve sarı lacivertlilerin U19 takımıyla çıktığı karşılaşmanın hakemi de Volkan Bayarslan'dı.

Sarı lacivertliler henüz ilk dakikada Icardi'nin bulduğu golün ardından oyunun durmasıyla sahadan çekilirken, Bayarslan bir süre daha sahada beklemiş ve Fenerbahçeli futbolcuların sahaya dönmeyeceklerine kanaat getirmesinin ardından maçı tatil etmişti.