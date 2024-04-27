Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitti? FB BJK MAÇ SONUCU

Fenerbahçe , Süper Lig'in heyecan dolu derbi mücadelesinde Beşiktaş 'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Heyecan dolu geçen mücadelede Fenerbahçe, rakibine üstünlük sağlayarak üç puanın sahibi oldu.

Maçın 24. dakikasında Beşiktaş 'tan Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, üstünlüğü ele geçirdiği an ise 30. dakikada geldi. Michy Batshuayi'nin fileleri havalandırmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin baskısı devam etti. 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ağları sarsmasıyla skor 2-0 oldu.

Ancak Beşiktaş pes etmedi. İkinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun, 82. dakikada güzel bir golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Son dakikalarda tansiyon yüksek olsa da skorda bir değişiklik olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.