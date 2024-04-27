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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitti? FB BJK MAÇ SONUCU

Fenerbahçe bugün Beşiktaş ile derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ı sıkı takibe aldı.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 20:17 Güncelleme 27 Nisan 2024, 21:21
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitti? FB BJK MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, Süper Lig'in heyecan dolu derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Heyecan dolu geçen mücadelede Fenerbahçe, rakibine üstünlük sağlayarak üç puanın sahibi oldu.

Saat 19.00'da başlayan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadelede nefesler tutuldu.

Maçın 24. dakikasında Beşiktaş'tan Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, üstünlüğü ele geçirdiği an ise 30. dakikada geldi. Michy Batshuayi'nin fileleri havalandırmasıyla sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin baskısı devam etti. 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ağları sarsmasıyla skor 2-0 oldu.

Ancak Beşiktaş pes etmedi. İkinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun, 82. dakikada güzel bir golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Son dakikalarda tansiyon yüksek olsa da skorda bir değişiklik olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

- EMS Yapı Sivasspor
- VavaCars Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- TÜMOSAN Konyaspor (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

- TÜMOSAN Konyaspor (D)
- Mondihome Kayserispor
- Galatasaray (D)
- İstanbulspor

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