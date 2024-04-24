Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisine odaklandı.
Siyah beyazlılarda gözler Semih Kılıçsoy'un derbide forma giyip giyemeyeceğine çevrildi.
DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR!
TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor.
18 yaşındaki oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbide görev alması bekleniyor.
Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy 2 de asist yaptı.
Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut. Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin kart cezalısı Svensson'un yokluğunda 11'de olma ihtimali yüksek.