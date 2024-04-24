Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR! TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor.

Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy 2 de asist yaptı.