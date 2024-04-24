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Semih Kılıçsoy'un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, Semih Kılıçsoy sezonun kazanımlarından biri oldu. Genç futbolcu gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, son dönemde sakatlık problemi yaşadı. Peki Semih Klıçsoy, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek mi? İşte son durumu...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 12:28 Güncelleme 24 Nisan 2024, 12:28
Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisine odaklandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Siyah beyazlılarda gözler Semih Kılıçsoy'un derbide forma giyip giyemeyeceğine çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR!

TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

18 yaşındaki oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbide görev alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy 2 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut. Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin kart cezalısı Svensson'un yokluğunda 11'de olma ihtimali yüksek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Semih Kılıçsoy’un durumu netleşti! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

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