Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz" dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL

Bu yatırımcılar neyin hissesini satın almıştı? Birinci ligde top koşturan, naklen yayın geliri olan, uluslararası kupalarda iddialı bir takıma borsada ortak olmadılar mı?

Eee…

Sen kafana göre 'Ligden çekiyorum' dersen, bu yatırımcı ne olacak?

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) göre çağrı zorunlu…

Fakat işin komik tarafı, ne Ali Koç'un ne yöneticilerin bundan haberi yok.

Duyduğum kadarıyla, SPK'nın söylemesiyle olaya uyanıyorlar. Peki çağrı gelirse ne olacak?

Yapılan düzenleme değişikliği ile 5 ayrı fiyat dikkate alınacak. Kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki; 30 gün, 180 gün, bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, hazırlatılacak değerleme raporu ve kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı ya da ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirleniyor. Fenerbahçe hisselerinin borsada son 30 günlük ortalaması 94.47, 180 günlük ortalaması 114.47, son 1 yıllık ortalaması ise 92.04 TL oldu. Bu ortalamalara göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak.