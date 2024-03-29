SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz" dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki saha olaylarının ardından yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettiği etti. Kulüpten 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılırken Koç, "Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz." dedi. Koç'un bu çıkışının ardından fatura ortaya çıktı. Buna göre, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde 5 milyar TL'lik bir fatura kulübü bekliyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Dilek Güngör, "Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:57 Güncelleme 29 Mart 2024, 08:57
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki saha olaylarının ardından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin! Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum! Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.

2 Nisan'da yapılacak Genel Kurul'da üyeler ligden çekilme konusunda görüşlerini belirtecekler.

KOÇ'UN HAMLESİ BLÖF OLARAK TARİHE GEÇER
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Koç'un bu çıkışının kulübe faturasını çıkardı. Fenerbahçe'ye çıkacak faturanın milyar TL oldunu belirten Güngör, "Bu faturayı kim ödeyecek! Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı? Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer." ifadelerini kullandı.



İşte Güngör'ün 29 Mart 2024 tarihli yazısı:

Hani derler ya…Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz diye…
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca kulübü ligden çekeceğini söylediğinden beri kendi kendime düşünüyorum.
Yahu hadi başkanınız fevri! Kulübün yönetiminde bir tane bile aklıselim adam yok mu?
Malumunuz, Fenerbahçe Kulübü borsaya açık… 2004'te Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yüzde 15'i halka arz edildi. Sonra da yapılan hisse satışlarıyla halka açıklık oranı yüzde 32.93'e çıktı. 32 milyon 596 bin 172 adet hisse Borsa İstanbul'da binlerce yatırımcının elinde…

Bu yatırımcılar neyin hissesini satın almıştı? Birinci ligde top koşturan, naklen yayın geliri olan, uluslararası kupalarda iddialı bir takıma borsada ortak olmadılar mı?
Eee…
Sen kafana göre 'Ligden çekiyorum' dersen, bu yatırımcı ne olacak?
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) göre çağrı zorunlu…
Fakat işin komik tarafı, ne Ali Koç'un ne yöneticilerin bundan haberi yok.
Duyduğum kadarıyla, SPK'nın söylemesiyle olaya uyanıyorlar. Peki çağrı gelirse ne olacak?
Yapılan düzenleme değişikliği ile 5 ayrı fiyat dikkate alınacak. Kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki; 30 gün, 180 gün, bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması, hazırlatılacak değerleme raporu ve kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir yıl içinde varsa pay bedelinin tespitine yönelik yapılan işlemlere esas pay değeri karşılaştırılarak en yüksek bedel pay alım teklifi fiyatı ya da ortaklıktan çıkarma hakkı bedeli olarak belirleniyor. Fenerbahçe hisselerinin borsada son 30 günlük ortalaması 94.47, 180 günlük ortalaması 114.47, son 1 yıllık ortalaması ise 92.04 TL oldu. Bu ortalamalara göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak.


Ligden şu an çekilirse önümüzdeki yıl önemli bir başka gelirden daha olacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp gruplardan çıkılabildiği varsayımına göre yaklaşık 45 milyon euro (1.6 milyar TL) gelirden olunacak. 300 milyon liraya yakın naklen yayın geliri de olmayacak.
Hepsini topla, futbolcuların ücretlerini ekle, neredeyse 5 milyar lirayı aşıyor.
Bu faturayı kim ödeyecek!
Bu koşullar altında 2 Nisan'daki genel kuruldan sizce karar çıkar mı?
Karar çıksa bile yönetim bunu göze alamaz. Anlayacağınız, Koç'un hamlesi blöf olarak tarihe geçer.

3 SEÇENEK VAR
Ali Koç önlerinde 3 seçenek olduğunu belirtmişti. "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var." diyen Ali Koç, söz konusu seçenekleri şöyle sıraladı:

1- Alt lige inmek.

2- Bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek.

3- Yurt dışında bir takım almak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Gerekiyorsa bir alt lige ineceğizFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL
OSB çalışanları için konut müjdesi
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler
Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti
Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
SON DAKİKA