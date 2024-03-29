Dünya devi harekete geçti! Arda Güler’e çılgın teklif! Herkes onu konuşacak

Bayern Münih 'in bu cesur adımı, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in onayına bağlı. İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Perez'in genç yeteneğe olan inancı ve takımdaki geleceği konusunda ne düşündüğü merak konusu.

Arda Güler gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen İspanyol devi ile oyuncuya ciddi bir yatırım yapmaya hazır olan Bayern Münih arasındaki bu mücadele yaz transfer döneminin en çekişmeli hikayelerinden biri olmaya aday.