Dünya devi harekete geçti! Arda Güler’e çılgın teklif! Herkes onu konuşacak

PEREZ'İN ONAYI BEKLENİYOR
Bayern Münih'in bu cesur adımı, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in onayına bağlı. İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Perez'in genç yeteneğe olan inancı ve takımdaki geleceği konusunda ne düşündüğü merak konusu.
ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD KARNESİ
Sezon başında İspanya'nın yolunu tutan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta takımına 1 gol katkısı sağladı. Ancak genç oyuncunun sahada geçirdiği süre beklentilerin oldukça altında kaldı.
Real Madrid'in, Bayern Münih'in bu cesur hamlesine nasıl yanıt vereceği merak konusu.
Arda Güler gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen İspanyol devi ile oyuncuya ciddi bir yatırım yapmaya hazır olan Bayern Münih arasındaki bu mücadele yaz transfer döneminin en çekişmeli hikayelerinden biri olmaya aday.