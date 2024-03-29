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Dünya devi harekete geçti! Arda Güler'e çılgın teklif! Herkes onu konuşacak

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler büyük umutlarla transfer olduğu İspanyol devi Real Madrid'de beklediği şansı bir türlü bulamıyor. La Liga sahnesinde sınırlı süreler alabilen milli oyuncumuz yeni takımında kendini gösterme fırsatı arıyor. Ancak, genç yeteneğin bu durumu Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin iştahını kabartıyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:41 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:41
Dünya devi harekete geçti! Arda Güler’e çılgın teklif! Herkes onu konuşacak

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Alman futbolunun zirvesinde yer alan Bayern Münih'in Arda Güler için Real Madrid'e tarihi bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İspanyol basınındaki haberlere göre, Alman devi genç yeteneklerin peşindeki arayışını sürdürürken gözünü Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e çevirdi.

REKOR TEKLİF GELİYOR

Bayern Münih'in Arda için hazırladığı teklifin detayları henüz netleşmese de bu hamlenin transfer piyasasında rekor bir değere ulaşabileceği konuşuluyor.

Alman kulübünün yetkilileri ve Real Madrid başkanı Florentino Perez arasındaki iyi ilişkiler bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

PEREZ'İN ONAYI BEKLENİYOR

Bayern Münih'in bu cesur adımı, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in onayına bağlı. İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Perez'in genç yeteneğe olan inancı ve takımdaki geleceği konusunda ne düşündüğü merak konusu.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD KARNESİ

Sezon başında İspanya'nın yolunu tutan Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta takımına 1 gol katkısı sağladı. Ancak genç oyuncunun sahada geçirdiği süre beklentilerin oldukça altında kaldı.

Real Madrid'in, Bayern Münih'in bu cesur hamlesine nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Arda Güler gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen İspanyol devi ile oyuncuya ciddi bir yatırım yapmaya hazır olan Bayern Münih arasındaki bu mücadele yaz transfer döneminin en çekişmeli hikayelerinden biri olmaya aday.

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