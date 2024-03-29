Adım adım Torres: Trabzonspor İspanyol orta sahanın peşini bırakmıyor!

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında ismi gündeme gelen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres için görüşmeler devam ediyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi kariyerimin zirvesinde hissediyorum, çok daha olgun bir oyuncu oldum" ifadelerini kullandı.