Son dakika: A Milli Takım’ın EURO 2024 grubundaki son rakibi belli oldu

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan'ı konuk etti.
90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan'ı konuk etti.
90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Gürcistan penaltı atışlarında Yunanistan'ı 4-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılım hakkı kazandı.
Böylelikle Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.
AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya