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Son dakika: A Milli Takım'ın EURO 2024 grubundaki son rakibi belli oldu

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son rakibi Yunanistan'ı penaltılarla deviren Gürcistan oldu. İşte habaere ilişkin tüm detaylar ve Avrupa Şampiyonası'ndaki diğer gruplar...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 22:49 Güncelleme 26 Mart 2024, 23:06
Son dakika: A Milli Takım’ın EURO 2024 grubundaki son rakibi belli oldu

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EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan'ı konuk etti.

A Milli Takım'ın Euro 2024'teki son rakibi belli oldu!



90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Gürcistan penaltı atışlarında Yunanistan'ı 4-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılım hakkı kazandı.



Böylelikle Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.




AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

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